Dritter Teil der Vortragsreihe der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal

In der Vortragsreihe Lebensendgespräche der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal geht es am Mittwoch, 22. November, in Ringingen um das Thema „Über die Akzeptanz von Angst und Unruhe“. Die Veranstaltung in der „Dorfmitte Ringingen“ beginnt um 19 Uhr. Eine der schlimmsten Wahrheiten, die es gebe, sei, dass man sein Leben verlieren werde, heißt es in der Ankündigung. Mit so vielen Fragen und Ängsten sei dieser Satz verknüpft, ein jeder versuche Antworten zu finden. Sterbenden und ihren An- und Zugehörigen gelte in der Hospiz- und Palliativlandschaft die wertschätzende und professionelle Arbeit. Meist sei es schon diese handreichende Geste, die so vieles aus der Sprachlosigkeit holt und gemeinsam aushaltbar mache. Aus Angst werde dann Neugierde, aus Unruhe könne Frieden werden. Referentinnen sind Monika Fuchs, Allgemein- und Palliativmedizinerin, und Karin Bachner, Hospizgruppe Donau-Schmiechtal. Die Veranstaltung ist Teil drei der Vortragsreihe der Hospizgruppe in Kooperation mit dem Verein Landfrauen Ringingen zu Themen, die bei schwerer Krankheit und am Lebensende auftreten können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.