Damen der SG Altheim verteidigen Titel

Im Rahmen seines traditionellen Turnierwochenendes hatte der SV Ringingen neben den Wettbewerben für Aktive und die Alten Herren erneut auch ein Damenturnier im Programm. Die SG Altheim konnte ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem klaren 4:1 Erfolg im Finale gegen die Ligakonkurrentinnen des SV Alberweiler verteidigen.

Bereits zum dritten Mal trafen sich die Damen-Teams auf dem Kunstrasen in der Oxx-Sport-Arena und boten ansehnliche und faire Spiele. Neben den Landesliga-Teams der SG Altheim, des SV Alberweiler sowie des SV Granheim waren noch der FC Blautal, der SV Burgrieden und die SSG Ulm aus der Bezirks- und Regionenliga im Feld vertreten.

Landesliga-Teams setzen sich durch

Der Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ sah vor, dass das Erstplatzierte Team gegen den Viertplatzierten sowie der Zweit- gegen den Drittplatzierten die Halbfinals austrugen. Nach 15 Partien der Gruppenphase, mit jeweils neunminütiger Spielzeit, wies die Tabelle folgendes Bild auf: 1. SV Alberweiler (15 Punkte, 26:3 Tore) vor 2. SG Altheim (12 Punkte, 16:3 Tore). Dahinter: 3. SSG Ulm (6 Punkte, 8:10 Tore); 4. SV Granheim (6 Punkte, 8:13 Tore); 5. FC Blautal (6 Punkte, 3:13 Tore) und 6. SV Burgrieden (0 Punkte, 1:20 Tore).

In den folgenden Halbfinal-Spielen konnten sich die Teams des SV Alberweiler und der SG Altheim durchsetzen. Alberweiler schlug Granheim deutlich mit 5:0, während die SG Altheim gegen die SSG Ulm mit 2:0 die Oberhand behielt. Das Spiel um Platz drei entschied dann der SV Granheim gegen die SSG Ulm souverän mit 3:0 für sich - dabei hatte man in der Gruppenphase gegen die SSG mit 1:4 noch den Kürzeren gezogen. Die Tore von Lisa Pfänder (2) und Nancy Oßwald waren allesamt schön herausgespielt.

Frühe Führung im Finale

Das Finale verlief dann überraschend eindeutig. Während der SV Alberweiler die SG Altheim in der Gruppenphase noch mit 2:0 bezwingen konnte, zog das Team von SGA-Coach Gerhard Kottmann dem Team aus Alberweiler nun schon früh den „Stecker“. Nach wenigen Sekunden schlug die Kugel im Kasten des SVA ein, Isabell Kammerer hatte getroffen. Kurz darauf erhöhten Luisa Lock und wieder Isabell Kammerer auf 3:0. Alberweiler war geschockt und die SG Altheim spielte ein routiniertes und souveränes Endspiel gegen den Tabellenführer der Landesliga.

Als Angie Hospach die Anzeigetafel auf 4:0 stellte, war das Spiel für Alberweiler endgültig gelaufen, auch wenn Jenny Röding mit ihrem Treffer zum 1:4 noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte.

SGA-Coach Gerhard Kottmann war sich schon vor dem Finale sicher, dass man eine Chance haben würde. „Wir haben im Gruppenspiel gut mitgespielt und hatten viel Pech bei unseren Abschlüssen, während Alberweiler eine Top-Quote in der Chancenverwertung hatte. Das habe ich den Mädels gesagt. Im Endspiel hat uns das frühe Tor natürlich in die Karten gespielt. Wir haben es dann aber auch clever gemacht und unsere Chancen endlich genutzt,“ so der zufriedene Trainer des Siegerteams aus Altheim.

Manuel Höcker, Abteilungsleiter Fußball des SV Ringingen, bedankte sich bei der Siegerehrung insbesondere bei seinem „Team Küche“ sowie der Turnierleitung. Beide hatten „neben dem Platz“ eine hervorragende Leistung geboten. Ohne ihr Engagement wäre ein solches Turnier gar nicht möglich.

Auch die beiden souveränen und umsichtigen Schiedsrichter des Turniers, Patrick Sigmund und Stefan Schmid, erhielten den verdienten Dank. Die jederzeit fairen Spiele stellten die Unparteiischen allerdings auch vor keinerlei Probleme.