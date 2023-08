Reise des Partnerschaftsvereins im August nach Esztergom

Mit Festreden von Ádám Hernádi und Alexander Baumann und dem beeindruckenden Gastredner Paul Georg Habsburg–Lothringen beging Esztergom die 30–jährige Partnerschaft mit Ehingen. Die Feier fand an der Statue der Kaiserin Sissi statt, die Ehingen 2000 Esztergom geschenkt hatte.

Husaren aus Vác, Ritter des St. Georg Ordens und Festgäste umrahmten die Feierlichkeiten, die zugleich Abschied von den beiden langjährigen Akteuren Éva Szóda und Wolf Brzoska bedeuteten. Alle Redner betonten, wie wichtig partnerschaftliche Zusammenarbeit sei und dass vor allem die Menschen der beiden Städte diese Partnerschaft tragen.

In einem Saal des Esztergomer Rathauses gab es weitere Ehrungen für Eva Szóda, A. Baumann und Paul Guter.

Die Ehinger hatten noch eine ehrenvolle Aufgabe vor sich. Misi Mezösi, Vorsitzende der Minderheit der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung, hatte in jahrelanger mühevoller Arbeit erreicht, dass ein Gedenkstein für 132 im 2. Weltkrieg gefallene deutsche Soldaten in Esztergom im „Park der Versöhnung“ aufgestellt werden konnte. In bewegenden Worten schilderte er den Umgang mit den Gefallenen, ihre wiederholte Umbettung bis zu dem Ehrenmal im Park. Ein Teil der Soldaten liegt hier im „Park der Versöhnung“ mit Gefallenen aus anderen Nationen. Nach vielen Widerständen ist es gelungen, hier den schönen Stein aufzustellen, der an sie erinnert. Bewegt schilderte Misi sein Zusammentreffen mit einem deutschen Arzt während des zweiten Weltkriegs, der ihm als Bub das Leben rettete. Er hatte ein Geldstück verschluckt und drohte zu ersticken. Diese Hilfe hat er nie vergessen.

Die Vorsitzende des PSV Ehingen, Rosi Schaupp, legte mit ihm einen Kranz nieder in den deutschen Farben, Misi wählte die ungarischen. Sie betonte, wie entsetzlich Krieg für alle Beteiligten ist, welche Verluste er fordert und wie viel Schmerz und Leid er über Familien und ganze Nationen bringt.

Ein Ausflug der Gruppe nach Budapest stand auf dem Programm. Budapest war Gastgeber der Leichtathletik WM und die Zugänge zur Donaupromenade und vielen Sehenswürdigkeiten waren gesperrt, da auch Staatsgäste in Budapest weilten.

Die Ehinger besuchten die geschichtsträchtige Burg Visegrád, deutsch Blendenburg. In einer netten Czárda klang der glutheiße Tag mit den Freunden von der Minderheit fröhlich aus. Anderntags ging die Reise mit dem Bus zurück nach Ehingen.