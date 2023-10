Vor wenigen Wochen ist die zwei Jahre lang verschwundene Amani aus Rechtenstein zu ihrer Familie zurückgekehrt. Wo war sie? Während sich die Polizei mit einer Antwort auf diese Frage zurückhält, möchte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am kommenden Mittwoch neue Details verraten. Und diese sind durchaus überraschend.

Groß war die Freude in diesem Sommer bei der Familie, Freunden und Bekannten über die Rückkehr der mittlerweile 18-Jährigen. Zwei Jahre lang war ihr Schicksal ein Rätsel gewesen ‐ und die Vorstellung, dass sie entführt oder gar getötet worden sein könnte, vor allem für die Angehörigen kaum auszuhalten. Kurz vor den Sommerferien 2021 war Amani auf dem Weg zur Schule in Ehingen plötzlich verschwunden, als einzige Spur blieb ein Rucksack samt Schulsachen, Geldbeutel und Handy zurück. Alle Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Daiber liefen ins Leere. Selbst die Suche über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ im Oktober 2021 blieb erfolglos.

Die Polizei hält sich weiterhin zurück

Seit sie sich im vergangenen August bei ihrer syrischen Familie und der Polizei gemeldet hat, wird in der Öffentlichkeit nicht mehr über Amanis Schicksal, sondern über die Frage spekuliert: Wo war die junge Frau in den zwei Jahren? Eine öffentliche Antwort darauf gab es bislang nicht. Die Polizei schweigt zu den Hintergründen, auch auf ausdrücklichen Wunsch der Familie.

„Für uns war alleine wichtig herauszufinden, ob eine Straftat vorliegt“, sagt Frank Daiber auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Hinweise auf eine Straftat habe es im Gespräch mit Amani nach ihrer Heimkehr nicht gegeben, wobei sich der Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen nicht überprüfen lasse. Über die Inhalte des Gesprächs möchte Daiber nichts sagen.

Wie und wohin sie verschwunden ist

Dafür beleuchtet die Sendung „Aktenzeichen XY ‐ vermisst“ unter dem Zusatz „gelöst“ am Mittwoch, 25. Oktober, ab 20.15 Uhr den Fall erneut ‐ und kündigt neue Details über das Verschwinden und den Aufenthaltsort Amanis an. Demnach sehe es so aus, als habe die damals 16-Jährige aus freien Stücken ihre Familie verlassen. Sie sei damals in den Zug gestiegen und nach Frankreich gefahren.

Die Frage ist: Wie tough kann eine 16-Jährige sein? Frank Daiber

„Dort tauchte sie im allgemeinen Migrantenstrudel unbemerkt unter und beantragte Asyl“, heißt es in einer Pressemitteilung der für die ZDF-Sendung zuständigen Agentur. Gut zwei Jahre habe Amani „unerkannt unter der Aufsicht des Jugendamts in der Nähe von Paris“ gelebt. Jetzt ‐ nach dem 18. Geburtstag ‐ habe sie sich entschlossen, zu ihrer Mutter und den Geschwistern nach Deutschland zurückzukehren.

Frank Daiber möchte sich auch zu diesen Informationen nicht äußern und kann sich auch nicht erklären, woher diese stammen. „Von mir und unserer Pressestelle kommen sie nicht“, sagt er. Auch habe sich niemand vom Fernsehsender bei ihm gemeldet. Daiber betont, er habe immer fest daran geglaubt, dass Amani noch lebt. Er räumt indes ein: Es sei für ihn kaum vorstellbar gewesen, dass das Mädchen ganz ohne Hilfe verschwunden sei. „Aber man weiß sowas nie“, sagt er. „Die Frage ist: Wie tough kann eine 16-Jährige sein?“

Eine Antwort darauf gibt es womöglich am Mittwoch im Fernsehen.