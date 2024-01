Rechtensteiner Rat sucht Standort für Winterlinde

Bürgermeister Florian Stöhr und die Rechtensteiner Gemeinderäte haben sich zur Sitzung im Rathaus getroffen. Neben den Gebühren der Gemeinde, der Zusammenlegung von Komm.Pakt.Net und OEW Breitband und der Dorfputzete wurde darüber beraten, wo eine gespendete Winterlinde gepflanzt werden könnte.

Der CDU-Ortsverein hat der Gemeinde eine Winterlinde gespendet. Intensiv besprachen der Bürgermeister und die Räte die möglichen Standorte, an denen der Baum gepflanzt werden könnte, und sahen sich dazu Luftbilder am Laptop an. Als Alternativen wurden die Brühlhofstraße „bei der Obstplantage“ und der Rechtensteiner Bolzplatz festgehalten. „Wir brauchen einen Platz, an dem der Baum frei und für lange Zeit stehen kann“, sagte Bürgermeister Stöhr und betonte, dass Winterlinden mehr als 30 Meter hoch werden und bis zu 1000 Jahre alt werden können. Wenn der Platz feststeht, wird mit dem CDU-Ortsverein ein Pflanztermin vereinbart.

Ein Bürger Rechtensteins wolle im Gemeindehaus eine Konzertreihe starten und erwarte dafür, dass „nur“ die Nutzungsgebühr für Einheimische anfalle, berichtete der Bürgermeister den Räten. Auf die Frage aus dem Gremium, ob es sich um Streicher-Quartette oder um Punkrock handle, antwortete Stöhr: „Konzerte querbeet, aber wohl eher Rock“. Angesichts der Parksituation am Gemeinde- und Feuerwehrhaus, der beschränkten Kapazität des Gemeindehauses und des Mieters im Obergeschoss des Gemeindehauses standen die Räte dem Vorhaben eher kritisch gegenüber. Zudem war man sich einig, dass eine Konzertreihe eher gewerblichen als privaten Charakter habe und momentan sei ja noch gar nicht bekannt, wie oft Konzerte stattfinden sollen. Bürgermeister Stöhr wird nun in der Nutzungsordnung des Gemeindehauses prüfen, ob „eine solche Großveranstaltung“ hier stattfinden kann.

Die gewollte Konzertreihe nahm der Bürgermeister zum Anlass, mit den Räten über die in Rechtenstein erhobenen Gebühren zu sprechen. Für den Saal im Gemeindehaus zahlen Einheimische inklusive Strom, Wasser, Heizung und Reinigung 100 Euro, von Auswärtigen werden 200 Euro erhoben. Ein Farbkopie koste im Rathaus 50 Cent, eine beglaubigte Kopie 1,50 Euro und für fünf Euro könne im Amtsblatt eine viertelseitige Anzeige geschaltet werden. „Das alle scheint mir sehr günstig“, sagte Stöhr. Vor einer Entscheidung über die Höhe der Gebühren wird der Bürgermeister bei den Nachbargemeinden nachzufragen, welche Gebühren dort erhoben werden.

Weil private Telekommunikationsanbieter im ländlichen Raum wenig Interesse am Ausbau des Breitbandnetzes zeigten, wurde bereits 2014 der Kommunalverband Komm.Pakt.Net, dem Rechtenstein angehört, gegründet. Dort sind heute mehr als 200 Kommunen aus mehreren Landkreisen organisiert. Jetzt wurde die „OEW Breitband GmbH“ gegründet, um „die Effizienz im Breitbandausbau und in der Verwaltung der bestehenden geförderten Breitbandnetze zu steigern, ist beabsichtigt, die Aufgaben von Komm.Pakt.Net auf die OEW Breitband GmbH zu übertragen“. So solle die Struktur durch die künftige Vermeidung von Doppelfunktionen vereinfacht und Verwaltungsaufgaben minimiert werden.

Bürgermeister Stöhr erklärte, dass von Rechtenstein bisher 800 Euro an Komm.Pakt.Net pro Jahr gezahlt wurden und künftig alle entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden. Die Entscheidung, ob Rechtenstein dem Übergang von Komm.Pakt.Net auf die OEW Breitband GmbH zustimmt, wurde am Donnerstag vertagt, bis mehr Informationen, insbesondere um die künftige Beteiligung der Gemeinde an den Entscheidungen und den Nachteilen der neuen Gesellschaft vorliegen.

Weil bei der nächsten Dorfputzete in Rechtenstein wohl wieder Hecken oder Büsche „auf den Stock gesetzt“ werden müssen, das aber nur bis Ende Februar und dann erst wieder ab November erlaubt. Weil die Dorfputzete vor der Fasnet und vor dem Funkensonntag „nicht mehr zu schaffen ist“, hat der Gemeinderat Samstag, 9. November, als Termin der Dorfputzete 2024 festgelegt.

Die der Kommunal- und Europawahl wird Bürgermeister Stöhr der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses sein. Ob Gemeinderäte als Mitglieder des Ausschusses in Frage kommen, hänge davon ab, ob sie wieder kandidieren. „Wer kandidiert, darf nicht im Ausschuss sein“, erklärte der Bürgermeister und rief dazu auf die Bewerberliste, die spätestens am 28. März erstellt sein muss, zeitnah aufzustellen. „Am Wahltag werden für Rechtenstein acht Gemeinderäte für fünf Jahre gewählt“, sagte Florian Stöhr. „Die Stimmen für den Kreistag und den Gemeinderat werden wir hier auszählen. Die Europawahl wird im Landratsamt in Ulm ausgezählt“.