Rechtensteiner Gemeindewald wirft Gewinne ab

Dass ein kommunaler Wald in der aktuellen Zeit Gewinne abwirft, ist nicht selbstverständlich. Wer größere Flächen aufforsten muss, um den Wald dem Klimawandel anzupassen, hat aufgrund der Investitionen oft unterm Strich ein Minus. Läuft alles nach Plan, wird Rechtenstein in diesem Jahr einen angenehmen Gewinn aus ihrem kommunalen Wald einfahren. Dies teilte Bürgermeister Florian Stöhr in der Sitzung des Gemeinderats mit. Zudem informierte er die Räte über die Verantwortung der Gemeinde für FFH-Mähwiesen.

Die Jahresplanung 2024 für den Rechtensteiner Waldbesitz weist einen erwarteten Gewinn von 5719 aus. Dies errechnet sich aus den Einnahmen von 15.474 Euro abzüglich der Ausgaben, die aber allein für die vorgesehene Holzfällung mit 6442 Euro zu Buche schlagen. Für die Waldwegeunterhaltung sind 1300 Euro vorgesehen. Bürgermeister Stöhr und die Gemeinderäte stimmten einstimmig dem Plan zu.

Die Gemeinde Rechtenstein hat nur zwei relativ kleine FFH-Mähwiesen in ihrem Eigentum, FFH steht für Fauna-Flora Habitat, dennoch informierte Stöhr die Gemeinderäte über die Verantwortung der Kommune als Eigentümerin für solche Wiesen. Unter FFH-Mähwiesen versteht man besonders arten- und blütenreiches Wirtschaftsgrünland, das durch eine extensive Bewirtschaftungsweise entstanden ist. Dazu zählen magere Flachland- und Berg-Mähwiesen. Der Rathauschef sagte, dass solche Wiesen europaweit unter Schutz stünden. Den in Baden-Württemberg vorkommenden FFH-Mähwiesen kommen laut einem Schreiben des Landratsamts Alb-Donau-Kreis vom Februar für die Biodiversität eine herausragende Bedeutung zu. Nach der FFH-Richtline für FFH-Mähwiesen gilt für solche Wiesen, die mit ihrem Blütenreichtum auch zur Bereicherung des Landschaftsbilds beitragen, ein Verschlechterungsverbot. Dennoch hätten viele Wiesen ihren Artenreichtum verloren, trotz der Einbringung ins Bundenaturschutzgesetz seit 1. März 2022 als geschütztes Biotop.

Im Falle einer Verschlechterung ist der Eigentümer in der Pflicht der Wiederherstellung. Baumaßnahmen auf oder in der Nähe von FFH-Mähwiesen sowie Baustelleneinrichtungen, Lagerstätten und Befahren von FFH-Mähwiesen müssen vermieden werden. Unvermeidliche Eingriffe in diesen Lebensraumtyp müssen im Vorfeld beantragt, begründet sowie funktions- und mindestens flächengleich ausgeglichen werden. Pro Jahr erfolgen zum Erhalt der Qualität der Magerwiese nur ein bis zwei Schnitte, der erste Schnitt erfolgt im Juni zur Blüte der bestandsbildenden Gräser.

Im Frühjahr ist eine Vorbeweidung, im Herbst eine Nachbeweidung möglich, bei jeweils kurzen Standzeiten. Eine Stickstoffdüngung oder Düngung mit Gärresten wird nicht empfohlen, da sie zu verstärktem Graswachstum und damit zur Verschlechterung der botanischen Zusammensetzung führt. Besitzer von FFH-Mähwiesen können über das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl bis zu 540 Euro jährliche Förderung pro Hektar beantragen. Auch eine Förderung nach Landschaftspflegerichtlinie ist möglich, bis zu 640 Euro pro Hektar und Jahr. Bei Verpachtung ist neben dem Eigentümer auch der Pächter für den Erhalt der Qualität der Magerwiese verantwortlich.

Angepasst hat das Gremium einstimmig die Feuerwehrentschädigungssatzung und die Feuerwehr-Kostenersatzsatzung. Demnach steigt der Stundensatz für die Feuerwehrkameraden von zehn auf 13 Euro, bei Kostenersatzpflichten steigt der Stundensatz auf 15,24 Euro. Dies wird relevant, falls zum Beispiel Öl beseitigt werden muss. Das Tragkraftspritzenfahrzeug wird künftig mit 57 Euro pro Stunde abgerechnet, bisher waren es 43. Der Kommandant erhält anstelle von bisher 160 Euro künftig 200 Euro pro Jahr, die Entschädigung seines Stellvertreters steigt von 120 auf 150 Euro. Der Gerätewart darf sich über 85 Euro freuen, bisher waren es 70.