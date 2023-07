Rechtenstein schränkt das Plakatieren ein

Florian Stöhr hat erstmals als Bürgermeister von Rechtenstein im dortigen Rathaus eine Gemeinderatssitzung geleitet. Auf seinen Vorschlag hin wurden zwei Beschlüsse gefasst, die der Gemeinde künftig etwas Geld bringen sollen. Zum einen soll Plakatieren ab sofort Geld kosten, zum anderen werden auch Gebühren für Hochzeiten im Turm erhoben. Es gibt jedoch Befreiungstatbestände.

Gewerbliche Betriebe und Vereine lieben es, an allen denkbaren Stellen der Gemeinde Plakate aufzuhängen, um für sich oder eine ihrer Veranstaltungen zu werben. Das war bisher kostenlos möglich. Der neue Bürgermeister schlug dem Gremium vor, von gewerblichen Anbietern künftig pro Woche der Plakatwerbung 30 Euro zu verlangen. Das sei in Städten wie Munderkingen oder Ehingen so üblich. Als Beispiel nannte er Plakate der Oberschwabenschau. Kostenfrei bleiben sollen hingegen Plakate von Vereinen aus Rechtenstein und der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen.

Ändern soll sich auch das Konzept der Plakatierung: Auf Vorschlag von Stöhr soll es künftig nur noch fünf offiziell ausgewiesene Stellen geben, an denen das Plakatieren erlaubt ist. Um sie festzulegen, will der neue Rathauschef nach der Sommerpause mit den Gemeinderäten eine Ortsbegehung vornehmen. Ausgeschlossen soll Plakatieren in Wohngebieten und an der Donaubrücke sein. Das Gremium stimmte dem Vorschlag zu.

Auch bei standesamtlichen Trauungen im Turm, die bei Brautpaaren wegen der einzigartigen Kulisse und dem herrlichen Blick über Rechtenstein und das Donautal beliebt sind, soll es eine Änderung geben. Stöhr sagte: „Der Trausaal im Rathaus ist für diese Zwecke gewidmet und kann kostenlos für Trauungen genutzt werden. Wenn Hochzeiten im Turm stattfinden, muss vor und nach dem festlichen Anlass jeweils gereinigt werden. Die Kosten dieser Sondernutzungen sollten nicht bei der Gemeinde hängen bleiben, sondern bei den Brautpaaren, die den Turm buchen.“ Mit Reinigung vor dem Event meinte er zum Beispiel auch das Entfernen von Taubenkot und Spinnennetzen.

Sofern mindestens einer der Heiratswilligen im Zeitpunkt der Trauung in Rechtenstein gemeldet ist, bleibt es bei der gewohnten Gebührenfreiheit. Andernfalls sollen 250 Euro bezahlt werden. Einheimische sollen jedoch selbst Hand anlegen bei der Reinigung des Turms zum Zwecke ihrer Vermählung. Auch dieser Vorschlag des neuen Bürgermeisters fand im Gremium einstimmig Anklang. Will das Brautpaar oder wollen die Gäste noch einen Sektempfang ausrichten, ist das in der Gebühr eingeschlossen.

Auf der Gemarkung Obermarchtal am Bahnübergang in der Nähe des Brühlhofs steht ein Hinweisschild mit Informationen, hauptsächlich die Gemeinde Obermarchtal betreffend, zu einem kleinen Teil auch zu Rechtenstein. Das Landratsamt Alb–Donau–Kreis hatte dem von der Gemeinde Obermarchtal gewählten Standort zugestimmt, das Regierungspräsidium Tübingen lehnte ihn dennoch als unzulässig ab und verlangte ein Versetzen des Schildes. Mit einem Standort auf der Gemarkung der Gemeinde Rechtenstein wäre das Regierungspräsidium einverstanden, nicht jedoch Bürgermeister Stöhr und der Rechtensteiner Rat. Sie monierten jeweils, dass Spaziergänger und Radwanderer gleichermaßen den Weg nutzten, was zu Gefahrensituationen führen könne, besonders wenn sich jemand das Schild näher ansehen wolle. Stöhr schlug vor, das Schild auf der Gemarkung Obermarchtal zu belassen. Er wolle mit dem dortigen Bürgermeister Martin Krämer bei einem zu vereinbarenden Ortstermin über das Schild sprechen, um mit ihm gemeinsam einen anderen Standort zu suchen.