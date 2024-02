Offene Fragen zum Konzessionsvertrag mit Netze BW

Welche Verbesserungen der modifizierte Entwurf des Konzessionsvertrags der Gemeinde mit der Netze BW enthält, ist am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung offen geblieben. Beschlossen hat das Gremium die Anschaffung von zunächst acht digitalen Meldeempfängern für die Freiwillige Feuerwehr. Hintergrund sind Veränderungen in der Alarmierung aufgrund der europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Die Gemeinde Rechtenstein, wie alle Kommunen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Munderkingen, hat einen langfristigen Konzessionsvertrag mit Netze BW. Die Verträge regeln Nutzungsentschädigungen für die jeweilige Gemeinde für die Leitungsführung an öffentlichen Verkehrswegen. Nachdem die Netze BW den Gemeinden eine Vertragsanpassung vorgeschlagen hat, hat Bürgermeister Florian Stöhr sich beim Geschäftsführer der VG, Markus Mussotter, zur Anpassung erkundigt.

Nach Prüfung hat Mussotter grünes Licht erteilt, mit dem Hinweis, die Anpassung habe für die jeweilige Gemeinde ausschließlich Vorteile. Die Laufzeit der Verträge bis 31. Dezember 2028 werde nicht tangiert. Also hat Bürgermeister Stöhr im Gremium die Anpassung empfohlen. Eine Unterschrift sei nicht zu leisten.

Gemeinderat Thorsten Zitterell wollte wissen, welche Änderungen damit verbunden seien. Der Rathauschef verwies auf die von Markus Mussotter durchgeführte Überprüfung und dass er sich als Bürgermeister auf diese Expertise verlasse. Eigene Lektüre eines solch umfangreichen Vertrages sei aufgrund der eindeutigen Aussage des VG-Geschäftsführers nicht notwendig. Er werde sich aber bei Mussotter erkundigen, welches die wesentlichen Änderungen seien, um im Nachgang zur Sitzung die Räte zu informieren. Ratskollege Markus Schuler zeigte sich einverstanden mit dem Verbleib, der VG-Geschäftsführer möge die wichtigen Stichpunkte zusammenfassen.

Die europäische Datenschutzgrundverordnung hat nun auch unmittelbare Auswirkungen auf die Freiwillige Feuerwehr Rechtenstein. Ab April zeigen aus datenschutzrechtlichen Gründen analoge Meldeempfänger im Falle einer Alarmierung keine Informationen mehr an über den Ort des Einsatzes. Die Daten werden lediglich digitalen Meldeempfängern zugespielt. Bürgermeister Florian Stöhr schlug vor, für die 27 Kameraden der örtlichen Feuerwehr zunächst acht digitale Piepser anzuschaffen, für den Kommandanten und seinen Stellvertreter, für Atemschutzträger sowie einen für das Führungshaus. Das solle im Haushalt für 2024 dargestellt werden. Thorsten Zitterell bat um Anschaffung der vorgeschlagenen Geräte und um Nachbestellung von weiteren Meldeempfänger für alle Feuerwehrkameraden im nächsten Jahr. Bürgermeister Stöhr stellte klar, dass Zuschüsse für die digitalen Meldeempfänger nicht zu erwarten seien, eine Förderung in Höhe von 600 Euro pro Stück habe es lediglich für die Anschaffung digitaler Funkgeräte in den Feuerwehrfahrzeugen gegeben. Er werde noch klären, was mit den analogen Piepsern ab April genau passiert, ob sie unbrauchbar werden oder ob wenigstens „Alarm“ angezeigt wird.

Im Amtsblatt wird die Gemeinde eine Bekanntmachung einstellen zur anstehenden Kommunalwahl im Juni. Gesucht werden Kandidaten für den Gemeinderat und Mitglieder des Wahlausschusses.

Während der Fasnet ist beim Brühlhof eine gemeindeeigene Hundetoilette zerstört worden. Bürgermeister Stöhr teilte mit, die beiden verantwortlichen jungen Männer hätten sich bei ihm entschuldigt und den Ersatz des Schadens zugesagt. Er habe die Entschuldigung angenommen.

Da die Straßenbeleuchtung seit einiger Zeit Teilausfälle aufweist, muss eine Leitungsüberprüfung erfolgen. Bürgermeister Stöhr kündigte eine entsprechende Bestandsaufnahme und Fehlersuche durch die Firma Elektro Fuchs in Munderkingen an. Bei seiner Vorgängerin, Romy Wurm, werde er sich nach eventuell vorhandenen Schaltplänen erkundigen. Thorsten Zitterell bat um Einholung einer Kostenaussage, ehe die Fehlersuche in Auftrag gegeben wird.