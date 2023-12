Mercedes-Stern statt Bethlehems-Stern

(khb) - Zu Weihnachten hat Johannes Hänn, Diakon in der Seelsorgeeinheit Marchtal, in seinem Haus in Rechtenstein seine selbstgebaute „moderne Krippe“ aufgebaut. „Modern sei als „neuzeitlich und an der Gegenwart, ihren Problemen und Auffassungen orientiert“ zu verstehen, sagt er und erzählt, dass er bereits in den 1990er-Jahren eine sogenannte alpenländische Krippe gebaut habe und ihn der Gedanke mal eine ganz andere Krippe zu bauen, schon lange beschäftige.

Beim Besuch des Weihnachtsmarkts in Stuttgart und beim Anblick des sich drehenden Mercedes-Sterns auf dem Hauptbahnhof, sei ihm die zündende Idee für seine moderne Krippe gekommen. „Den Stern assoziierte ich sofort mit dem Stern von Bethlehem“, sagt Hänn und betont, dass sofort der Gedanke an eine moderne Großstadt, an deren Rand das Christkind geboren wird. Es habe einige Zeit gedauert, bis durch gezieltes Stöbern in verschiedenen Internetmarktplätzen die nötigen Dinge für seine moderne Krippe gefunden waren.

Seit dem Sommer hat ihm seine 15-jährige Patentochter Isabel Rex geholfen, die etwa 1,2 Meter breite, 80 Zentimeter tiefe und rund 1,70 Meter hohe Krippe zu bauen. Die einzelnen Szenen und Gebäude sind in drei Ebenen angelegt. Ganz oben stehen dominant die Hochhäuser des Apple-Tower und des Mercedes-Tower, auf dem sich ein echter Mercedes-Stern dreht. Im Hintergrund ist ein Fot der Skyline von Frankfurt im Abendrot zu sehen und daneben stehen der „Börsentempel“ und das Spielcasino. „Der Börsentempel signalisiert, dass hier Macht und Geld gehuldigt wird“, so Hänn. Vor dem Gebäude stehen Bulle und Bär als Symbole der Börse.

Das Casino soll die Welt der Schönen und Reichen darstellen und an die krassen Gegensätze zwischen arm und reich sowie die immer weiter aufgehende Armutsschere erinnern. Ein Graffiti verstärkt den Großstadt-Charakter der oberen Szenerie. Auf der Zwischenebene stehen die drei Weisen der EU, unterwegs mit einer großen, schwarzen Limousine und geschützt durch Stacheldraht. „Sie beobachten das Geschehen auf der unteren Ebene“, sagt Hänn. Unten ist eine Müllhalde zu sehen, auf der Kinder zwischen Elektroschrott und Giftfässern spielen und Edelmetalle aus dem Schrott bergen müssen. „In über zwanzig Ländern werden Kinder als Soldaten und Soldatinnen in Armeen und Milizgruppen eingesetzt“, sagt Johannes Hänn und deutet auf den an seiner Krippe stehenden Jungen mit einem Maschinengewehr.

Im Zentrum der modernen Krippe steht die Geburtsszene, die allerdings nichts mit der bekannten Situation im Stall von Bethlehem zu tun hat. „Die Stille Nacht-Romantik passt eben nicht so recht in die Lebensrealität“, so Hänn. Maria und Josef sitzen auf einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer auf der Flucht von Afrika nach Europa. „Der Mast des Boots ist zerborsten, sie stranden an einem Ufer. Inmitten dieser Gefahr wird Jesus an meiner Krippe geboren, weil in der Herberge Europa für die Familie kein Platz war“, so Hänn. Und weil die Heilige Familie an Hänns Krippe aus Afrika kam, hat er schwarze Figuren in das Flüchtlingsboot gesetzt. Seine Krippe als alternativ zu bezeichnen, mag der Diakon nicht. „Die Themen meiner Krippe sind keine Alternative zu der Weihnachtsbotschaft“, sagt er.