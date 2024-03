Der Frühlings-Krämermarkt in Rechtenstein findet am Freitag, 5. April, von 10 bis 16 Uhr in der Bahnhofstraße statt. Angeboten werden unter anderem Schals, Hüten, Mützen, Socken, Strumpfhosen, Kerzen, Bekleidung, Dekorationsartikel aller Art, Blumen und Frühjahrsschmuck für Haus und Garten, Küchenuntensilien, Seifen, Honig, Nudeln, Schnäpse, Marmelade und Liköre, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Schülerinnen aus Obermarchtal backen wieder Waffeln, zudem ist ein Essensstand vor Ort. Der Kreativkreis bewirtet mit Kaffee und Kuchen im Hallen-Café. Für Kinder und Junggebliebene fährt ab 14 Uhr die Schmalspurbahn.