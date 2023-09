Die im Juli 2021 verschwundene Amani A. befindet sich wieder bei ihrer Familie in Deutschland. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, meldete sich die seit Juli 2021 vermisste Amani A. im August 2023 bei ihrer Familie.

Bei einem persönlichen Kontakt mit der Polizei teilte die 18–jährigen Amani A. mit, dass es ihr gutgehe und sie sich seit August wieder bei ihrer Familie befinde.

Aus persönlichen Gründen und zum Schutz der Familie werden die Gründe des Verschwindens nicht benannt.

Strafrechtliche Verstöße im Zusammenhang mit dem freiwilligen Verschwinden der Amani A. konnten nicht festgestellt werden.

Fall Amani A. auch in ZFF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst"

Amani war am 26. Juli auf dem Weg zur Schule verschwunden. Den Rucksack der jungen Frau entdeckten Zeugen in der Nähe eines Pfades im Wald zwischen Büchelesweg und Am Ramminger, danach verloren sich die Spuren.

Trotz intensiver Ermittlungen der Beamten und einer Öffentlichkeitsfahndung war der Aufenthalt der jungen Frau nicht bekannt. Der Fall wurde auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ behandelt.

Die Ermittler hatten die Fahndung später auch international ausgedehnt und suchten nach Hinweisgebern aus dem Herkunftsland der Familie im arabischen Sprachraum.