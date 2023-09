Albverein lädt zur Donautour

Die Ortsgruppe Rechtenstein/Obermarchtal des Schwäbischen Albvereins lädt Interessierte am Sonntag, 10. September, zur Donaufelsentour zwischen Beuron und Fridingen ein. Hier hat sich die Donau tief in die Kalkfelsen der Schwäbischen Alb eingegraben und eine imposante Landschaft hinterlassen.

Ausgangspunkt der Tour ist Beuron, woraufhin es zum Knopfmacherfels geht. Entlang des Waldrandes führt der weitere Weg zum Stiegelesfels am Naturschutzgebiet. Über das Mattheiser Käppele geht es schließlich an der Donau entlang zum Jägerhaus mit Einkehrmöglichkeit. Danach führt der Weg zurück nach Beuron. Die Gehzeit beträgt ca. 4,5 Stunden bei rund 15 Kilometern Wanderstrecke, sowie 180 Metern Auf– und Abstiege. Rucksackvesper, Getränke, sowie gutes Schuhwerk werden empfohlen. Abfahrt ist um 9.15 Uhr am Bahnhof in Rechtenstein mit privaten Autos.