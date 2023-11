„Raum der Stille“ an der Schule an der Donauschleife

Auf Initiative einiger Religionslehrkräfte entstand in den letzten Monaten ein besonderer Raum an der Schule an der Donauschleife in Munderkingen. Inspiriert durch eine Fortbildung wurde ein „Raum der Stille“ eingerichtet. Finanziell unterstützt wurde dieses Projekt von der Diözese Rottenburg-Stuttgart und auch die katholische und evangelische Kirchengemeinde Munderkingen beteiligten sich. Der Raum der Stille bietet den Religions- und Ethikgruppen der Grundschule und der Sekundarstufe die Möglichkeit, im Unterricht Stille und Meditation zu erleben. Besonders im hektischen Schulalltag kann eine solche Ruheinsel sehr wertvoll sein und bereichert das Schulleben.

Pfarrer Pitour und Pfarrer Hain segneten den Raum. Bei der feierlichen Einweihung war neben der Schulleitung und den Lehrkräften der Fächer Religion und Ethik auch die Schuldekanin Tanja Strobel anwesend.