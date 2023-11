Qualität der Arbeit als Kriterium

Die Württembergische Sportjugend hat mit Datum vom 25. Juli 2022 die Ehrungsrichtlinien für Mitarbeiter/innen die sich im Jugendbereich besondere Verdienste erworben haben, erweitert. Als Kriterium für das „WSJ-Multitalent“ wird die Qualität der Arbeit herangezogen. Pro Jahr können je Sportkreisjugend der WSJ bis zu zwei Auszeichnungen verliehen werden. Die Sportkreisjugend hat zur ersten Auszeichnung Fußballjugendtrainer/in des Württ. Fußballverbandes vorgeschlagen.

Es sind dies S. Hummel TSV Rißtissen und Rosi Fröhlich TSV Veringenstadt für die Fußball-Übungsleiter-Tätigkeit im männlichen und weiblichen Jugendbereich im Alb-Donau/Kreis. Beide sind im Besitz der B-Trainer-Fußball-Lizenz des DFB.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Sportabzeichen-Dankeschön Fahrt zum VfB Stuttgart am 7. Oktober im Anschluss des Bundesligaspieles von Sportkreis-Präsident Jonas Elstern im Beisein von Landrat Heiner Scheffold, seinem Vorgänger Heinz Seiffert, Sportkreis-Geschäftsstellen-Leiterin S. Engler, Sportkreisjugendleiterin Sonja Stückle vorgenommen.

Mit dabei auch die langjährige Nutznießerin und jetzige Sportabzeichen-Inhaberin Luisa Daikeler von den SF Illerrieden, die in der weiblichen U 19 Frauennationalmannschaft, in den Auswahlmannschaften des WFV und in der Bundesliga beim SV Alberweiler (Mädchen), beim VfL Wolfsburg (Frauen) gespielt hat.

S. Hummel war seit 1982 Fördergruppentrainer männlich bis 2007, seit 1990 bis 2022 im Mädchenbereich (Talentförder-und Regionalfördergruppe) Übungsleiter. Er war auch in früherer Zeit viele Jahre bei seinem Heimatverein im Fußball-Jugendbereich tätig.

R. Fröhlich war von 2003‐2007 im männlichen Bereich Übungsleiterin und seit 1998 bis heute im Mädchenbereich. Sie war auch in früheren Jahren Mädchentrainerin in ihren Heimatvereinen TSV Veringenstadt/TSV Vilsingen tätig und leitete auch die AOK-Mädchen-Fußball-Treffs 2012 in Rißtissen und 2014 in Unterstadion. 1986 wurde sie als Trainerin mit der A-Jugend-Fußballmannschaft des TSV Veringenstadt Staffelsieger.

Die Vertreter von Sport und Politik sagten „Danke“ für die geleistete Jugendarbeit für die Kinder aus dem politischen Alb-Donau/Kreis und aus den Vereinen aus dem Fußballbezirk Donau und Donau/Iller.

Von Seiten der WSJ gibt es für beide Multitalente keine Ehrung mehr, da beide im Besitz der WSJ-Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold sind.