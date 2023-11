Pflegestützpunkte beraten kostenfrei und unabhängig

Der VdK-Ortsverband Zwiefaltendorf mit den Gemeinden Zell, Bechingen, Emeringen und Reutlingendorf hat im Musikerheim Reutlingendorf seine Jahreshauptversammlung abgehalten. In seinem Grußwort des Kreisverbandsvorsitzenden ging Siegfried Ritscher auf „Aktuelles vom VdK“ ein.

Willi Schrodi als Ortsvorsitzender des Verbands der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands konnte 35 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. In seinem Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 berichtete er von einem Mitgliederzuwachs. So waren am 1. Januar 161 Personen eingeschrieben, am 31. Dezember 171. 102 davon sind fördernde Mitglieder. Schriftführer Otto Münst ging auf die Aktivitäten im Jahr 2022 ein, zu denen eine Schuh- und Kleidersammlung in Zwiefaltendorf, Zell, Bechingen und Reutlingendorf gehörte, ebenso eine Geldspende für krebskranke Kinder und der jährliche Christbaumverkauf. Im August hat ein Jahresausflug an den Rhein unter anderem eine gut zweistündige Fahrt mit dem Schiff ermöglicht. Willi Schrodi und Otto Münst haben am 4. November an der Kreisversammlung teilgenommen. Nach dem Kassenbericht von Reinhold Laub sowie dem Kassenprüfungsbericht von Rudi Schien und Martin Baur ergab die von Siegfried Ritscher durchgeführte Entlastung Einstimmigkeit. Ritscher hat das Engagement der Mitglieder gelobt.

Siegfried Ritscher stellte den Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis (ADK) vor und sagte, „der Sozialverband VdK hat mit allen zwölf Büchern des Sozialgesetzbuchs zu tun“. Er empfahl die Errichtung einer Patientenverfügung und wies darauf hin, dass seit 1. Januar 2023 der Ehepartner für bis zu sechs Monate im Wege einer Notvollmacht für den anderen Ehepartner wirksam Geschäfte abschließen kann, sollte dieser dazu nicht mehr in der Lage sein. Ohne Vorsorgevollmacht müsse nach Ablauf der sechs Monate vom Gericht für eine nicht mehr geschäftsfähige Person ein Betreuer bestellt werden. 52 Prozent der Pflegebedürftigen werden in Deutschland von Angehörigen versorgt, 21 Prozent von ambulanten Diensten, 16 Prozent im Pflegeheim. Pflegestützpunkte sollen wohnortnahe, neutrale, unabhängige, kostenfreie fachkompetente Auskunft und Beratung leisten. „Ambulant geht vor stationär“, so Ritscher. Im ADK ist der Pflegestützpunkt am Sternplatz 5 in Ehingen erreichbar.