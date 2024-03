Personelle Änderungen im SC Nasgenstadt

Am Samstag, 16. März 2024 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des SC Nasgenstadt statt.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden dieses Jahr Johann Merk, Kai David Baier, Alfons Braun, Anna Rieder und Tanja Tonelli geehrt, für 30 Jahre Mitgliedschaft Sabine Mühlbach und Rainer Pertlwieser.

Der erste Vorsitzende Tobias Reinhardt ging in seinem folgenden Bericht auf das letzte Jahr ein. Vor allem die gelungene Premiere des Weinfests in Kombination mit der Metzelsuppe wurde besprochen und soll im Jubiläumsjahr 2024 wiederholt werden. Auf ein Sommerfest wird 2024 verzichtet werden. Der anschließende Kassenbericht von Kassenwart Dominik Kloker zeigte den finanziell guten Stand des Vereins und auch bei den Mitgliederzahlen konnte abermals ein Plus verzeichnet werden. Der Verein zählt aktuell 249 Mitglieder.

In der Abteilung Gymnastik gab es in jüngster Vergangenheit einige Änderungen: Herrmann Wörz wurde nach langjähriger Tätigkeit als stellvertretender Abteilungsleiter verabschiedet. An der Abteilungsversammlung im Februar wurde Susi Reinhardt als seine Nachfolgerin gewählt. Ebenfalls in der Abteilungsversammlung verkündete der Abteilungsleiter Alfred Schneider nach 25 Jahren Tätigkeit überraschend seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen. Die Vorstandschaft dankte ihm und kümmert sich bereits um eine Nachfolge, damit die Führung der größten Abteilung des Vereins bald wieder vollständig ist. Für die Neuwahl des Abteilungsleiters wird in einigen Wochen eine außerordentliche Abteilungsversammlung einberufen. In Abwesenheit von Abteilungsleiter Alf Schneider berichteten Ines Schulz, Paul Kinzelmann und Eberhard Glöckler. Nach den Abteilungsberichten folgten der Bericht der Kassenprüfer durch Eberhard Glöckler mit Entlastung des Kassiers Dominik Kloker sowie der Antrag auf Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch Katrin Plucinski. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen wurden einstimmig wiedergewählt als 1. Vorsitzender Tobias Reinhardt, 2. Vorsitzende Ines Schulz, Kassenwart Dominik Kloker, Schriftführerin Denise Ruß. Als neue Beisitzer wurden Hermann Ströbele und Katrin Plucinski gewählt. Einstimmig wurden auch die beiden Kassenprüfer Kurt Glatthaar und Eberhard Glöckler wiedergewählt. Verabschiedet wurden als Beisitzer Annika Benz und Alexander Peter, die beide nicht mehr angetreten waren.