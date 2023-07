PANGEA–Mathematikwettbewerb GiAKo

Der Pangea–Mathematikwettbewerb fand kürzlich statt und begeisterte viele Schülerinnen und Schüler. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Freude am Knobeln, Grübeln und Rechenkunst zu vermitteln. Sogar mathematisch weniger Interessierte fanden daran Gefallen. 49 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 3 aus der Grundschule im Alten Konvikt in Ehingen haben an diesem Wettbewerb teilgenommen. David Schillinger aus der Klasse 3b schaffte es sogar bis ins Finale,welches in Stuttgart stattfand und belegte den siebten Platz in Baden–Württemberg. Herzlichen Glückwunsch zu dieser bemerkenswerten, tollen Leistung.

