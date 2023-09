Oldies fahren ins Hochsauerland

Nachdem die Oldies, einer Sportgruppe der Sportfreunde Kirchen, in den vergangenen Jahrzehnten schon das Hochgebirge und etliche Mittelgebirge in Deutschland besuchten, wurde im September 2023 das Hochsauerland in unsere Sammlung aufgenommen.

Im Gegensatz zu einigen anderen Reisegruppen, die schon tagsüber Sekt und andere Edelgetränke zu sich nehmen, steht bei den „Oldies“ das gemeinsame Erleben der Landschaft und die Weiterbildung im Vordergrund. So erkundeten wir in dieser Gegend auch die Mühlenkopfschanz, die größte Großschanze der Welt in Willingen (nicht zu verwechseln mit den Flugschanzen) und der Edersee mit der Edertalsperre, der drittgrößte Stausee in Deutschland. Mit ihrer Hilfe kann der Wasserstand mehrerer Flüsse und Wasserstraßen im Norden von Deutschland kontrolliert werden und wird nebenher auch noch viel Strom erzeugt.