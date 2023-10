Oktoberfest beim SV Unterstadion

Am vergangenen Samstag feierte die Tennisabteilung des SV Unterstadion mit einem Oktoberfest den Saisonabschluss 2023. Nach dem Faßanstich und einer Stärkung mit selbstgemachten Knödeln, Kraut und Braten wurden diverse „bayrische Spiele“ absolviert. So konnte man sich beim „Nageln“ am Holzpflock oder beim „Maßkrugstemmen“ messen. Auch die Fotowand mit Dirndl und Lederhose war sehr gefragt. Es waren sich alle einig, dass dies ein super Abschluss war.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.