Ohne Chance gegen Laichingen III und Thalfingen II

Zwei vom Ergebnis her deutliche Niederlagen gab es für die Herren III, mit 0:8 im Spiel der Kreisklasse Gruppe 3, bereits am Donnerstagabend beim Tabellenzweiten TSV Laichingen III in der Jahnhalle und am Samstagmittag mit 1:8, beim Tabellenführer SV Thalfingen II in der Mehrzweckhalle. Noch auf Formsuche waren die TVM-Akteure als die Leinenweber in den Eingangsdoppeln bereits richtig Gas gaben. So schnappten sich Gerhard Ruopp/Joachim Körner das Spiel gegen Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider zur 1:0 Führung. Richtig viel Widerstand leistete das zweite Merklinger Doppel mit Moritz Beckenkamp/Manuel Schröder bei ihrer hauchdünnen 2:3 Niederlage gegen Peter Schmid/Gerhard Hörsch zum 2:0 der Hausherren. Aber auch in den Einzeln hielt Laichingen alle Fäden in der Hand. Gerhard Ruopp (3:0 gegen Manuel Schröder), Joachim Körner (3:0 gegen Moritz Beckenkamp), Peter Schmid (3:0 gegen Sofia Schneider), Gerhard Hörsch (3:0 gegen Mary-Rose Schneider) und Gerhard Roupp (3:0 gegen Moritz Beckenkamp) erhöhten die Führung in sehr rascher Folge bis zum 7:0 Zwischenstand. Damit blieb es TSV Mannschaftsführer Joachim Körner vorbehalten, mit seinem 3:0 Erfolg über Manuel Schröder, bereits nach neunzig Minuten Spielzeit, den verdienten 8:0 Sieg für Laichingen endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Einen schweren Stand hatte das TVM-Team beim Tabellenführer SV Thalfingen II am Samstagmittag. Die Hausherren legten gleich vom Start weg ein hohes Tempo vor und gingen durch Julian Oed/Heiko Müller (3:0 gegen Moritz Beckenkamp/Manuel Schröder) und Uwe Böbel/Adrian Jabs (3:1 gegen Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider) früh mit 2:0 in Führung. In den Einzeln bauten Julian Oed (3:0 gegen Manuel Schröder), Heiko Müller (3:0 gegen Moritz Beckenkamp und Uwe Böbel (hauchdünn mit 3:2 gegen Sofia Schneider) diese weiter zum 5:0 aus. Nun gelang Mary-Rose Schneider mit einer richtig starken Leistung und einem 3:2 Sieg über Adrian Jabs der Punkt zum 1:5 Zwischenstand. Danach besorgten Julian Oed (3:0 gegen Moritz Beckenkamp) und Heiko Müller (3:0 gegen Manuel Schröder) die Punkte zum 7:1 Zwischenstand. Uwe Böbel schließlich holte nach zwei Stunden Spielzeit, mit seinem 3:0 Sieg über Mary-Rose Schneider den Punkt zum 8:1 Erfolg des Tabellenführers. Bereits am Mittwoch, den 22. November um 20 Uhr spielen die Herren III gegen den Tabellensechsten SF Rammingen II Zuhause.