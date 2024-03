Weißwurst Frühschoppen beim Wurst Franz

Für Samstag ab 10 Uhr hat die Metzgerei Weinbuch zum Weißwurst Frühschoppen mit Bayerischen Schmankerln eingeladen. Eine Stunde vorher haben 32 Teilnehmende bei der Produktion der leckersten Weißwurst diesseits und jenseits der Grenze zu Bayern mitwirken dürfen.

Franz Weinbuch war ganz in seinem Element, als er neben Bürgermeister Andreas Braun und den Öpfinger Gemeinderäten auch den Architekten des „Leberkäs Drive In“, seinen Steuerbe-rater und Vertreter der Donau-Iller-Bank begrüßen durfte. Mit Landwirt Paul Fritsch war auch der Erzeuger seiner Schweine mit von der Partie. „Wir machen Weißwurst“, nach diesem Motto erklärte der Wurst Franz, was bei der Herstellung der von Josef Moser erfundenen Wurst zu beachten ist. Dieser habe 1857 am Marienplatz in München das Gasthaus „Zum Ewigen Licht“ betrieben. Aufgrund einer Nachlässigkeit habe er improvisieren müssen, was die Weißwurst ergeben habe.

85 Gramm soll eine Weißwurst laut Franz Weinbuch wiegen, ihr Fettanteil liegt bei 28 Prozent. Für sich hat er die Leckerei entdeckt, als er in Augsburg die Meisterprüfung abgelegt hat. Ins-besondere sei ihm bei der Arbeit in Bayern der hohe Weißwurstkonsum aufgefallen. Sohn Matthias hat zur Moderation von Franz Weinbuch das Hackfleisch mit den nötigen Zutaten versehen. Ziel müsse es sein, dass die Weißwurst schnittfest sei, jedoch mit der Zunge am Gaumen zerdrückt werden könne. Pfeffer, Macis, Zitrone, Zwiebel, eingefrorene Petersilie, Phosphat und Salz fanden Eingang in die Mischung. Im Hackfleisch finden sich Schweinefleisch, Speck vom Bug, Kalbfleisch, gekochter Kalbskopf und gekochte Schwarte. Durch die Beigabe von Eis wird die Mischung auf zunächst acht, schließlich null Grad abgekühlt.

Das Abfüllen in die Schweinedärme, wie sie auch für Rote Würste verwendet werden, entwickelte sich zu einer lustigen Angelegenheit, garniert mit Anekdoten des Hausherrn. Bürgermeister Andreas Braun, Steuerberater Peter Härle, Bankvorstandssprecher Jost Grimm und Gemeinderätin Claudia Burkhardtsmayer wurden ausgewählt, die fertige Wurstmischung in die Därme abzufüllen. Da hieß es, „drehen, nicht schütteln“. Während Matthias Weinbuch die Würste bei 70 Grad 20 Minuten gebrüht hat, führte Franz Weinbuch durch den Betrieb. „Metzger sind ehrliche Leute“, behauptete Weinbuch. Dies belegte er anhand einer Anekdote, bei der ein Kunde ein Fleischküchle und ein Brötchen bestellt. Der Metzger übergibt das Fleischküchle und verlangt zwei Euro. Als der Kunde nach dem Brötchen fragt, räumt der Metzger ein, dieses sei schon im Fleischküchle enthalten. Auf die Bitte des Kunden nach einem zwei-en Fleischküchle erwidert der Metzger, auch dieses sei bereits enthalten.

Mindestens drei Mal pro Woche werden beim Wurst Franz um 5 Uhr morgens frische Weißwürste hergestellt. Die während des Seminars hergestellten Würste landeten auf den Tellern der Teilnehmenden. Dazu gab es frische Brezeln. Die Original Öpfinger Schwarzwurst Musikanten um Schlagzeuger und Moderator Basti Huber durften in ihrer ersten Spielpause die Bühne verlassen, um ebenfalls die Würste zu genießen. Alle waren sich einig, jeder stellt die besten Weißwürste her, aber habt Ihr die vom Wurst Franz schon mal probiert? Bei Polkas, Märschen und Walzern unterhielten die Musikanten die zahlreichen Gäste des Weißwurst Frühschoppens mit zünftiger Blasmusik. Ach ja, die Weißwurst wird nicht gezuzelt, vielmehr schneidet Franz Weinbuch sie auf und steckt die Gabel „von innen“ in das offene Ende. Alle Teilnehmenden des Seminars durften die erhaltenen Schürzen mitnehmen, die sie für alle Zeiten ausweist als „geprüfter Weißwurst Experte“.