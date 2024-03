Stammbaum für Öpfingen

Ein großformatiges, an die Wand gelehntes Gemälde zog in der Gemeinderatssitzung die Blicke auf sich. Unter Verschiedenes informierte Bürgermeister Andreas Braun, dass es sich um einen Stammbaum handelt, den Günter-Joachim Wagner der Gemeinde überlassen hat. Der Stammbaum reiche bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts zurück und betreffe hauptsächlich Mitglieder der Öpfinger Familien Wagner, Locher und Unseld.

In der Ahnentafel Wagners befinden nach Informationen des Bürgermeisters keinerlei herausragende Persönlichkeiten mit öffentlichen Verdiensten. Dennoch möchte der Bürgermeister „dafür ein Plätzchen finden“. Allerdings ist die Machart des Stammbaums in seiner mehr als mannshohen, vielfarbigen Ausführung beeindruckend. Der Stammbaum könnte, so lautete Brauns spontane Idee, beim Gemeindejubiläum in ein paar Jahren gezeigt werden. 2027 werden die Öpfinger das 900-jährige Bestehen des Ortes seit der Ersterwähnung feiern.

Unter Verschiedenes fragte Ratsmitglied Wolfgang Reitmayer nach Baumfällungen beim Hochbehälter. Diese Maßnahme, sagte Reitmayer, habe in der Bevölkerung teils zu Unmut geführt. Bürgermeister Braun erklärte, dass die Arbeit im Zusammenhang mit dem Notwasserleitungsbau stehe und dem eventuellen Errichten einer PV-Anlage diene. In der Ratssitzung war zuvor ein Auftrag zur Verwirklichung dieser Ersatzwasserversorgung vergeben worden. Beschlossen wurde, die Wasserleitung durch die Mitarbeiter der Firma Schick Rohrleitungsbau, Uttenweiler, zum Angebotspreis von knapp 158.000 Euro liefern und verlegen zu lassen. Die eingegangenen Angebote waren vom Büro Rapp und Schmid Infrastrukturplanung rechnerisch und fachtechnisch geprüft worden.

Eigentlich sollte in dieser Sitzung auch der Auftrag für die Tief- und Straßenbauarbeiten vergeben werden. Jedoch musste Rapp-und-Schmid-Geschäftsführer Günther Schmid einräumen, dass die Auswertung der Angebote nicht bis zum Versand der Sitzungsunterlagen an die Gemeinderatsmitglieder abgeschlossen war.

Beschlossen wurden in der jetzigen Ratssitzung die Feststellungen über die Jahresrechnungen 2022 zur Wasserversorgung Öpfingen und zum Gemeindehaushalt. Wie mehrfach im Zusammenhang mit dem aktuellen Gemeindehaushalt 2024 berichtet, war 2022 ein Rekordjahr, das mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,6 Millionen Euro endete. An die Details erinnerte in dieser Sitzung wiederum der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Hans-Martin Mayer, unter anderem an unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen. Zur Wasserversorgung schilderte der Kämmerer einen steuerlichen Jahresgewinn 2022 in Höhe von annähernd 32.000 Euro. Bürgermeister Braun informierte die Ratsmitglieder über den Haushaltserlass des Landratsamtes zur Gesetzmäßigkeit des 2024er-Haushalts.