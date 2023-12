Rat beschließt Benutzungssatzung fürs Kinderhaus

Zum Jahresanfang kommen die Erzieherinnen ins neue Öpfinger Kinderhaus, um alles für die Betreuung von Kindern ab einem Jahr vorzubereiten. Am 1. März strömen dann die ersten Kinder für vorerst zwei Gruppen ins Gebäude. Voraussichtlich bis Herbst wird die Inbesitznahme der Spielgeräte im Garten dauern. Planer Michael Klocker vom Ingenieurbüro Funk zeigte im Gemeinderat auf, wie der Garten für Kinder über und für Kinder unter drei Jahren gestaltet wird. In der Ratssitzung wurde zudem die Benutzungssatzung mit den Monatsentgelten beschlossen.

Fragen zur Benutzungssatzung hatte nur Ratsmitglied Hubert Kneißle. Ihn verwunderte zum Beispiel die Regelung zum Heimweg des Kindes. Laut Satzung muss schriftlich hinterlegt werden, wenn ein Kind allein nach Hause gehen darf. Haben aber Erzieherinnen Zweifel an der Fähigkeit, gibt es eine Anhörung. Kneißle fragte: „Warum wollen wir das entscheiden?“ Bürgermeister Andreas Braun begründete dies mit den Fähigkeiten des Fachpersonals. Das Fachpersonal war in der Sitzung anwesend und erklärte, es gehe um den „Schutzauftrag“. Die Wortmeldung der Erzieherin klang dann auch weniger streng als die grundsätzlich wirkende Passage in der Satzung. Im Rat hörte es sich so an, als würden Erzieherinnen davon nur an speziellen Tagen Gebrauch machen wollen, etwa wenn ein Kind kränkele oder sonst ein unvorhersehbares Ereignis für die „Personensorgeberechtigten“, was wohl Eltern heißen soll, eingetreten ist.

Mehr als 40 Mal kommt in der Benutzungssatzung die Bezeichnung „Personensorgeberechtigte“ vor, während die Worte Eltern und Familie nur zweimal auftauchen. In der Satzung sind noch einige Alltagsbegriffe mit dem Vorwort Eltern zu finden. Vielleicht weil dem Erfinder der Mustersatzung selbst die Bezeichnungen Personensorgeberechtigtenbeirat, Personensorgeberechtigtenbeitrag, Personensorgeberechtigtenbeteiligung und auch ein Wort wie Personensorgeberechtigtenhaus als Synonym für das gute, alte Elternhaus zu verrückt vorgekommen sein müssen.

Es lohnt sich, die Satzung zu lesen, um sich aller Pflichten und der Rechte gewahr zu werden, die Eltern betreffen. Krankheitsbedingtes Fehlen ist zum Beispiel gleich mitzuteilen, um das Mittagessen abzubestellen. Die Satzung wird den Eltern bei der Anmeldung im Bürgermeisteramt ausgehändigt, was auf dem Aufnahmeformular zu quittieren ist. Für das Kindergartenjahr 2024/25 haben die Anmeldungen bis Ende Februar zu geschehen.

Einstimmig votierte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung 2023, bei entschuldigter Abwesenheit von Christian Rudolf, für die Benutzungssatzung des Kinderhauses. Einstimmige Zustimmung fand auch die Planung zur Gestaltung des Außenspielbereichs und damit die Beauftragung der Verwaltung zur Ausschreibung dieser Arbeiten.

Erdmodellierungen sind vorzunehmen. Diese sollen Möglichkeiten zum Bewegen und Verstecken bieten. Für die Älteren werden ein Aussichtsturm, Klettergerät, Rutschturm, Doppelschaukel und Balancierstangen errichtet. Die Hackschnitzel als Fallschutz müssen alle paar Jahre ausgetauscht werden.

Ein großer Sandbereich mit Robinieneinfassung zum Sitzen wird installiert. Kalkquader zum Sitzen werden in einem Halbrund mit Arenagefühl aufgebaut. Ein Sonnensegel wird installiert. Essbare Früchte sind vorgesehen. Der Planer sprach von Kirschen. Für die Kleineren gibt es unter anderem eine Mini-Nestschaukel.

„Do mechtsch wieder Kend sei“, begrüßte Bürgermeister Andreas Braun die Planung. Das Holz sei sehr belastbar, antwortete Planer Klocker auf die Frage nach Holzpflege von Gemeinderätin Claudia Burkhardtsmayer. „Holz passt besser als Metall“, lobte Ratsmitglied Kneißel. Bürgermeister Braun begrüßte den zufriedenstellenden Fortgang der Arbeiten. Voraussichtlich ab August können die Spielgeräte genutzt werden. Die Nutzung von Grasbereichen sei schon vorher möglich, sagte Braun.

Die Arbeiten an der Außenanlage werden zum Jahreswechsel ausgeschrieben, kündigte der Bürgermeister an. Bis zu 200.000 Euro des 5,5 Millionen Euro umfassenden Gesamtprojekts „Kinderhaus Öpfingen“ sind für die Gestaltung der Außenanlage eingeplant. Zusätzlich, so erinnerte Bürgermeister Braun, fallen bis zu 40.000 Euro für die Umzäunung an. Errichtete wird ein 1,40 Meter hoher Metallgitterzaun. Als Sichtschutz zur Schule hin wird eine Hecke gepflanzt. Entwickeln soll sich im Garten ein kleines Wäldchen, kündigte Braun an.

Monatsentgelte fürs Kinderhaus