Öpfinger Haushaltsplan für 2024 ist beschlossen

Die Gemeinderatsmitglieder in Öpfingen sind mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2024 rundum zufrieden. Ohne weitere Aussprache stimmten sie bei Abwesenheit von drei Mittgliedern für das Zahlenwerk, das im Dezember in einer öffentlichen Vorberatung von Bürgermeister Andreas Braun und Kämmerer Hans-Martin Mayer vorgestellt worden war.

Zufrieden hatte der Bürgermeister damals mitteilen können, dass Öpfingens Ergebnishaushalt im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden im Plus abschließt, wenn auch knapp. Bürgermeister Braun wiederholte in der jetzigen Sitzung nochmals die markantesten Zahlen und Entwicklungen.

Investitionen in Höhe von 2,6 Millionen Euro sind vorgesehen. Dabei geht es beispielhaft um ein Notstromaggregat für die Feuerwehr. Das Online-Zugangsgesetz wird umgesetzt, wodurch die Bürger gewisse Verwaltungsleistungen per Internet erledigen können. Der Spielplatz Amselweg wird mit Fußballtoren und Tischtennisplatte aufgewertet. Auf dem Friedhof geht es um das Anlegen eines Urnengemeinschaftsbaumgrabes, die Begrünung von etwa 100 Quadratmetern bisheriger Kiesflächen, das Pflanzen von zwei Bäumen und einen Fassadenanstrich für die Aussegnungshalle.

Wie berichtet, betrifft das teuerste Investitionsvorhaben 2024 die Wasserversorgung. Gebaut werden eine Notwasserleitung zum Pumpwerk Gamerschwang und eine Anschlussleitung ins Gewerbegebiet „Burren“. Dabei bekommt der Hochbehälter Feinwirktechnik mit Verbindung ins Rathaus, weshalb eine Glasfaserleitung gelegt werden muss. Dieses Großprojekt verschlingt in etwa die Hälfe der Investitionsausgaben.

Bürgermeister Braun betonte, entscheidend in der neuen Art der Haushaltführung ist der sogenannte Zahlungsmittelüberschuss. Dieser liege bei mehr als 450.000 Euro, was an Einzahlungen in Höhe von 6,3 Millionen Euro in den Finanzhaushalt und Auszahlungen in Höhe von 5,8 Millionen Euro liegt. Das Geld sei nicht direkt vorhanden, aber die Zahl drücke aus, dass die Haushaltsprüfer grünes Licht geben können. Ziel sei es, so Braun, mittelfristig stets 350.000 Euro der Schulden zu tilgen.

Um das positive Haushaltsergebnis in Öpfingen erreichen zu können, erhöht die Gemeinde nach 19 Jahren die Grund- und die Gewerbesteuer, was Ratsmitglied Dominik Maier (CDU) in der Dezembersitzung kritisch hinterfragt hatte. Maier sprach damals von „bekannten Belastungen für die Gewerbetreibenden“. Im vergangenen Jahr hat Öpfingen fast eine rekordverdächtige Gewerbesteuersumme in Höhe von rund 800.000 Euro eingenommen. Die Hebesatzerhöhung soll den Gewerbesteuerpflichtigen heuer weitere 23.500 Euro abverlangen.

Kostensenkend sollen Photovoltaik-Anlagen wirken. Bürgermeister Braun informierte über den Aufbau solcher Anlagen 2024 auf dem Dach des Kinderhauses und dem Vereinsheim des Liederkranzes, 2025 im Bereich der Wasserversorgung und 2027/28 bei Feuerwehr und Bauhof.

Ziel der Gemeinde ist es, so Braun, den „fossilen Wärmebedarf“ bis 2023 um bis zu 85 Prozent zu reduzieren“. Zur umstrittenen Umsatzsteueränderung, erwähnte Braun, dass die Öpfinger Feuerwehr nun ihre Umsätze an die Abteilung in Ehingen melden muss. „Wo da der Mehrwert sein soll, ist unklar“, kritisierte der Bürgermeister.

Der Beschluss fiel bei Abwesenheit der Ratsmitglieder Hubert Kneißle, Paul Fritsch und Andreas Munding einstimmig. Dass weder in der Vorberatung noch in der jetzigen Haushaltssitzung Detailfragen oder Fraktionsberichte vorgetragen wurden, erklärt sich Bürgermeister Andreas Braun mit einem „guten Ohr“, das die Verwaltung übers Jahr habe und die geäußerten Bedürfnisse in den Haushalt einarbeite, sagte er auf Nachfrage.