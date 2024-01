Viel getan hat sich in den 24 Jahren von Karl Lüddeckes Amtszeit in Öpfingen. Jetzt ist der frühere Bürgermeister im Alter von 71 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Die Einwohnerzahl ist in seiner Amtszeit auf 2300 angestiegen, sicher auch weil in den von ihm angestoßenen Baugebieten Herrschaftsäcker II und III, Seestraße, Lauh II und Halde 160 Bauplätze geschaffen wurden.

Bei der ersten Wahl holte er 75 Prozent der Stimmen

Mit 75 Prozent aller abgegebenen Stimmen trotz eines Gegenkandidaten wurde Karl Lüddecke 1991 zum Bürgermeister von Öpfingen gewählt. Vorher war er bei der Stadt Ehingen als Kämmerer für die Verwaltungsgemeinschaft Ehingen Griesingen, Oberdischingen und Öpfingen zuständig und war Leiter des Wasserwerkes. Aus dieser Zeit rührt die enge Verbundenheit mit dem ehemaligen Landrat Heinz Seiffert.

„Er war mir ein langjähriger lieber Wegbegleiter und Freund“ sagte Seiffert. Beide sind gleich alt, Lüddecke wurde am 9. April 1952 in Schemmerberg geboren. 1982 haben die beiden bei der Stadtverwaltung Ehingen angefangen, hatten die gleiche Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst absolviert.

„Karl Lüddecke hat mir loyal geholfen in der Finanzverwaltung. Als Kämmerer für die Verwaltungsgemeinschaft hat er die Verhältnisse in Öpfingen gut kennengelernt,“ erinnert sich Seiffert. „Als wir beide dann im Ruhestand waren, ist unsere Freundschaft noch enger geworden, wir haben beide Freude am Fußball und sind treue VfB-Fans“, sagte Seiffert.

Das Gewerbegebiet Buren geht auf ihn zurück

Karl Lüddecke hat in Öpfingen viel bewegt. Das Erfolgsmodell Gewerbegebiet Buren geht auf ihn zurück. Er wusste immer, dass eine Weiterentwicklung des Gewerbes in Öpfingen nur auf der anderen Seite der B 311 möglich war, und setzte sich bei viel Gegenwind aus der Bevölkerung mit seiner Vision durch. Vorausgegangen war schon die Entwicklung des Gewerbegebietes „Östlich der Oberdischinger Straße“, ohne das es keinen Supermarkt in Öpfingen gäbe.

Karl Lüddecke investierte in Öpfingen

30 Millionen Euro sind in der Amtszeit von Karl Lüddecke in Öpfingen investiert worden. Er hat die Sanierung sowohl vom Oberen als auch vom Unteren Schloss vorangebracht, so dass das Rathaus darin einziehen konnte. Im Kultursaal finden bis heute auf seine Initiative hin immer wieder namhafte kulturelle Veranstaltungen statt. Die Turn- und Festhalle wurde unter seiner Ägide zu einer Mehrzweckhalle erweitert. Karl Lüddecke hat den Neubau einer Aussegnungshalle umgesetzt.

Immer war ihm bei allen Vorhaben die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat wichtig. Der Hochbehälter wurde während der Amtszeit von Karl Lüddecke saniert. Das Multifunktionsgebäude mit Seniorenwohnungen, Bibliothek, Zahnarztpraxis und Bankfiliale in der Schlosshofstraße war Karl Lüddeckes Idee. Verlässliche Grundschule mit Ferienbetreuung und Kinderkrippe gehen auf die Initiative von Lüddecke zurück.

Obwohl er in seiner Heimatgemeinde Schemmerberg ein Haus für seine Familie gebaut hatte und dort auch lange Jahre Ortvorsteher war, bezog Karl Lüddecke mit seiner Frau Marlene und Tochter Tanja 2008 sein in der Seestraße erbautes Haus in Öpfingen. Im April vorigen Jahres verstarb seine Frau. Am 11. Januar ist Karl Lüddecke im Hospiz in Kirchbierlingen gestorben. Das Ehepaar hat drei Kinder. Am Montag, 29. Januar, um 11 Uhr ist in der Öpfinger Kirche das Requiem und anschließend die Beisetzung auf dem Öpfinger Friedhof.