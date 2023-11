Öpfingen lässt Feuerwehrbedarfsplan aufstellen

Erstmals lässt die Gemeinde Öpfingen einen Feuerwehrbedarfsplan aufstellen. Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung einstimmig einen entsprechenden Beschluss. Das neu errichtete Kinderhaus kann von Februar an Kinder aufnehmen, das gesamte benötigte Personal ist eingestellt. Um die gesetzliche Pflicht des Aufstellens einer Gemeindefeuerwehr zu erfüllen, bedarf es für die Zukunft in Öpfingen einer Fachförderung. Neben der Neustrukturierung des 40 Jahre alten Gebäudekomplexes Feuerwehr, Bauhof und Jugendhaus steht insbesondere eine Ersatzbeschaffung für das fast 30 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 an. Die Förderung der Bau- und Anschaffungsmaßnahmen setzt voraus, dass in der Gemeinde ein Feuerwehrbedarfsplan vorliegt.

Bürgermeister Andreas Braun räumte ein, dass es bisher in Öpfingen einen solchen Plan nicht gebe. Der Plan müsse auf der Basis einer soliden Bestandsanalyse Aussagen über den künftigen Bedarf in allen Aufgabenbereichen der Feuerwehr treffen. Um einen aussagefähigen Feuerwehrbedarfsplan zu erhalten, sollten Kommandant Stefan Munding und die Feuerwehrkameraden externe Expertise einbeziehen. Er habe insoweit zwei Angebote eingeholt mit dem Ziel, dass auch für die Zukunft eine passgenaue Feuerwehr aufgestellt werden kann. Genutzt werden könne der Synergieeffekt aus der Tatsache, dass Feuerwehrkommandant Stefan Munding gleichzeitig der Bauhofleiter sei.

Das günstigere der beiden Angebote über 5355 Euro wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen. Auf Basis des Beschlusses kann Braun den Bedarfsplan in Auftrag geben. Außerdem kann die Auftragssumme in den Haushaltsplan 2024 eingestellt werden. Erst Ergebnisse sind wohl Ende 2024 zu erwarten.

Erfreut zeigte sich der Rathauschef unter Einblendung jüngster Fotos vom Baufortschritt über die vollständige Einstellung des Personals für das neu errichtete Kinderhaus, einschließlich der Reinigungskräfte. Im Januar beginnen die Arbeitsverhältnisse, im Februar können die ersten Kinder aufgenommen werden. Braun teilte auch mit, dass die Photovoltaikanlage auf dem alten Schulhaus mit einer Leistung von sechs Kilowatt in Betrieb genommen wurde. „Der Strom ist für den Eigenbedarf gedacht, ich rechne mit einer schnellen Amortisation der Anschaffungskosten“, so der Bürgermeister. Er dankte den Landfrauen für den Abbau der herbstlichen Blütenpracht vor dem Rathaus.

Eine Frage aus dem Publikum richtete sich gegen das Liegenlassen von Hundekotbeuteln auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Ob die Beutel schwarz sein müssten, oder ob sie auch rot sein könnten, das würde viele bunte Farbtupfer nach Öpfingen bringen. Gemeinderätin Monika Diepold ergänzte, dass Hundehalter auch in fremden Privatgärten ihre gefüllten Tüten ablegen würden. Der Fragesteller stellte anheim, die Beutel vom Bauhof einsammeln zu lassen und anhand der Kosten zu entscheiden, ob die Hundesteuer auskömmlich sei. Bürgermeister Braun sagte, es liege keine Vorschrift zur Farbgebung vor. Er nahm die Anregung mit.

Der zweite stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Reitmayer berichtete auf Nachfrage aus dem Publikum, dass das ehemalige Gasthaus Hirsch mit einem Verkehrswert von 270.000 Euro am Amtsgericht Ulm für 285.000 Euro ersteigert worden sei. Den Zuschlag erhielten Thomas und Harald Heimbach. Damit bleibe das Gebäude in Öpfinger Hand. Reitmayer hatte als Beobachter der Gemeinde an der Versteigerung teilgenommen. Die Gemeinde hat jedoch nicht mitgeboten. Bürgermeister Braun sprach von einer erfreulichen Entwicklung.