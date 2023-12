Öpfingen bietet Tag der offenen Tür in neuer Kläranlage

Am Samstag, 20. April, wird es einen Tag der offenen Tür in Öpfingen geben, der Einwohner des Ortes, aber auch aus Rißtissen, Griesingen und Gamerschwang besonders interessieren wird. Es geht um die Einweihung der neuen Kläranlage. Wen Technik fasziniert und wer keine Berührungsprobleme mit der Thematik Abwasserreinigung hat, derjenige ist dann an der neuen Kläranlage nahe des Donaustausees richtig. Es geht um die Vorstellung des ersten Bauabschnittes. Der zweite Bauabschnitt, der zur Verbesserung der Klärschlammentwässerung erforderlich ist, soll 2025 fertiggestellt werden, hieß es in der letzten Sitzung des Öpfinger Gemeinderates.

Die neue Kläranlage ging vor einigen Monaten in Betrieb. Anfangs werde diese neue Anlage „von Hand gefahren“, erklärte Planer Karl Rösch, der Geschäftsführer der Ulmer Süddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur-Gesellschaft ist. Tolle Anfangswerte seien dabei bereits erreicht worden. Der Energieverbrauch befinde sich derzeit noch auf gleichem Niveau, wobei eine Einsparung zu erwarten sei, wenn sich der Betrieb eingespielt habe. PV-Anlagen auf dem alten und dem neuen Betriebsgebäude sollen zusammen 75 KW-Peak erbringen, womit aber nicht der gesamte Strombedarf der Kläranlage zu decken sei, sagte Rösch.

Mit dem Neubau ist die Leistungsfähigkeit der Kläranlage für Öpfingen, Rißtissen, Griesingen und Gamerschwang auf nun 8500 Einwohnergleichwerte erhöht worden. Die Beckenwände sind sechs Meter hoch. Die erforderlichen Bestandsanlagen werden ertüchtigt. Rösch erinnerte an den heftigen Regen im Frühjahr 2021, was zu einer achtwöchigen Bauzeitverzögerung geführt hatte. Der Planer würdigte die Kompetenz der Baufirma. Die Gesamtkosten schätzt er auf 7,2 Millionen Euro, wobei die 44.000 Euro für die PV-Anlagen enthalten sind. Damit seien die geplanten Kosten trotz Coronakrise, Ukrainekrieg und Gazakonflikt fast einzuhalten gewesen, hob Planer Karl Rösch hervor.

Der zweite Bauabschnitt an der Kläranlage werde im Frühjahr 2024 ausgeschrieben, um im Herbst mit dem Bau beginnen und diesen im Sommer 2025 abschließen zu können. Die Erneuerung der Schlammentwässerung kostet nochmals 1,2 Millionen Euro. Dabei müssen die Schlammsilos saniert und das alte Betriebsgebäude zur Schlammentwässerung umgebaut und die entsprechende Elektro- und Maschinentechnik eingebaut werden.

Mit der Information zum Stand der Kläranlage gab es Informationen zu den Erneuerungen der Pumpstationen Espan, Griesingen und Rißtissen. Dabei entstehen Kosten in Höhe von knapp 820.000 Euro. Davon muss die Gemeinde Öpfingen anteilig 240.000 Euro tragen, die Gemeinde Griesingen knapp 160.000 Euro und die Stadt Ehingen den Rest. Die Umbauarbeiten sollen im Februar begonnen und Ende 2024 beendet werden, lautete die Zeitleiste im Gemeinderat.

Bürgermeister Andreas Braun erwartet zum Tag der offenen Tür die Teilnahme von Landrat Heiner Schäffold und MdL Manuel Hagel. Beide hätten jedenfalls bereits zugesagt, ebenso wie die Feuerwehr und der Musikverein, die die Festausrichtung unterstützen wollen. Braun dankte in der letzten Sitzung des Jahres 2023 den Ratsmitgliedern, die später noch ein kleines Präsent erhielten. Vize-Bürgermeister Dominik Maier dankte dem Bürgermeister für seinen Einsatz im Jahr 2023, die wöchentlichen Besuche an der Kinderhausbaustelle und den ausgeglichenen Haushalt für 2024 (wir berichteten). „Andere schaffen das nicht. Wir sind auf einem gutem Weg“, betonte Maier. Er erinnerte auch an die Bürgermeisterwahl, die 2023 stattfand und Andreas Braun eine 97-prozentige Bestätigung im Amt einbrachte.