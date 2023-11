Gemeinsam Blut spenden und Musicalreise gewinnen - unter diesem Motto steht die nächste Bluspende-Aktion in Öpfingen. Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Die Blutspende-Aktion findet statt am Donnerstag, 7. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulstraße 27 im Öpfingen. Spenderinnen und Spender können ihren Blutspendertermin jetzt online reservieren unter www.blutspende.de/termine