Minister Peter Hauk ist beeindruckt Leberkäs–Drive–in

Auf seiner Sommertour durch Baden–Württemberg hat der Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk am Mittwoch im ersten und einzigen Leberkäs–Drive–in Deutschlands Station gemacht. Das mit Geldern aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) geförderte Projekt hat viel Fahrt aufgenommen und bei einem zünftigen Mittagessen sowie einer Betriebsbesichtigung die Erwartungen des Ministers sogar übertroffen.

Ein normaler Mittwoch in der ersten Woche der Sommerferien, kurz nach halb eins mittags, die Parkplätze sind belegt, eine Autoschlange rollt durch den Drive–in. So präsentiert sich Minister Peter Hauk bei seiner Ankunft der weltweit erste und einzige Leberkäs–Drive–in in Öpfingens Ulmer Straße. Im Restaurant des in allen Bereichen äußerst gepflegten Anwesens erwarten ihn schon Bürgermeister Andreas Braun und Ernst Buck, Vorstand des Kreisbauernverbands Ulm–Ehingen. Landrat Heiner Scheffold und der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) aus Sigmaringen begleiten ihn.

Metzgermeister Franz Weinbuch, der Macher des Leberkäs–Drive–in, hat einen Tisch vor der Bühne freigehalten, denn neben der geräumigen Mitnahmetheke im Restaurant sind auch die Sitzplätze gut frequentiert. An der reservierten Tafel begrüßt Weinbuch seine hohen Gäste mit einer Auswahl von Leberkäs, Öpfinger Schwarzwurst und Ähnlichem. Sofort stellt sich eine gemütliche Atmosphäre ein, denn man kennt sich untereinander. Peter Hauk und Heiner Scheffold haben an der Universität Freiburg jeweils an der Fortswirtschaftlichen Fakultät studiert.

Bürgermeister Andreas Braun erläutert, dass im Wege der Entwicklung von Gewerbeflächen im Außenbereich Öpfingens aus dem ELR–Programm in den letzten sieben Jahren eine Million Euro für beteiligte Bauherren generiert werden konnten. So habe auch der örtliche Metzgermeister Franz Weinbuch auf seinen Antrag hin eine Förderung erhalten, die ihm vor wenigen Jahren den Erwerb einer Fläche von 8000 Quadratmetern und den Neubau des Leberkäs–Drive–in ermöglicht hat. Zudem konnte er am Mark–strukturprogramm von Land und Europäischer Union partizipieren.

Dazu berichtet Franz Weinbuch, dass er vor 40 Jahren in Öpfingen seine Metzgerei gebaut habe. Nachdem vor einigen Jahren der Stammsitz zu klein geworden sei, habe er sich um die Möglichkeit des Aussiedelns bemüht. Den Drive–in bezeichnet er als Teamleistung, denn sein Sohn als Metzgermeister, seine Tochter als Produktionsma–nagerin sowie sein Schwiegersohn, der ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert hat, seien in den Ablauf involviert. Dazu beschäftige sein Betriebe 90 Mitarbeitende in Voll– und Teilzeit sowie im Rahmen von Minijobs. Es werde dabei Hand in Hand gearbeitet. „Das machen die Jungen besser als die Alten“, freut sich Franz Weinbuch, der ohne seine Mitarbeiter aus Ländern wie Italien, Ungarn oder der Türkei nicht über die Runden käme. „Sie alle beherrschen noch das Handwerk“, gab er als Information dem Minister mit auf den Weg. Ein wenig würden auch computergesteuerte Anlagen über den Personalmangel hinweghelfen.

Seit der Eröffnung des Drive–in habe er seine gesamte Produktion in das neue Betriebsgebäude verlagert, von wo aus er auch seinen Stammsitz in der Schulstraße bestückt. „Wir arbeiten so gläsern wie möglich“, sagt Weinbuch. Er zeigt dazu seinen Weißwurst Showroom, der nach der Pandemie nun zeitnah aktiviert werden soll und bis zu 40 Gäste aufnehmen kann. Den zusätzlich eingerichteten Drive–in bezeichnet Weinbuch mit einem Augenzwinkern als „erfolgreiche Schnapsidee“. Da schon drei Tage nach der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten die erste Corona–Schließung erfolgte, entwickelte sich der Drive–in von Anfang an zum Renner, denn dieser durfte im Gegensatz zum Restaurant geöffnet bleiben. „Wir sind alle froh, dass wir das gewagt haben“, fasst Weinbuch für Minister und Landrat zusammen.

Auf die Frage nach den Öffnungszeiten verweist Franz Weinbuch auf den aktuell herrschenden Personalmangel, weshalb man nur an sechs Tagen in der Woche öffnen könne und auch nur von 7 bis 18 Uhr. Er lebe in der Hoffnung, dass die junge Generation bald die Möglichkeit bekommt, länger zu öffnen. Zwei Drittel der Umsätze gingen auf den Drive–in zurück, ein Drittel auf die Theke mit Leberkäs, gegrilltem Schweinebauch und anderen Leckereien, 15 verschiedene Varianten. Auch Mitarbeitende örtlicher Betriebe kämen zum Mittagstisch.

Nach der Herkunft der Rohstoffe gefragt berichtet Franz Weinbuch, dass er von einem nahegelegenen örtlichen Betrieb beliefert werde. Von dort würden die Schweine abends buchtenweise zum Ulmer Schlachthof gebracht. Das sorge für einen stressfreien Ablauf für die Tiere, was der Qualität des Fleisches zugute komme. Auch die Schockkühlung und die Abholung durch seinen Fahrer am Folgetag sorgten für beste Qualität.

Minister Peter Hauk hat sich ausdrücklich für das Konzept interessiert, auf dessen Basis ein Landmetzger ein solches Highlight schaffen konnte. Er sprach von einem „Top–Konzept“ und konkretisierte, „das Ernährungshandwerk benötigt heute Innovation und gute Präsentation. Das gilt für Metzger und Bäcker. Ich bin um jeden Bäcker und Metzger froh, der weitermacht. In Süddeutschland gehen noch 20 Prozent der Waren über die Ladentheke, während es in Norddeutschland nur noch fünf Prozent sind“. Um die Struktur erhalten zu können, müsse der Verbraucher bereit sein, einen fairen Preis für gute Qualität zu bezahlen.

Cool fand Hauk, dass bei seiner Ankunft ein Traktor auf dem Betriebsgelände vorgefahren war: „auch die Landwirte verpflegen sich außer Haus“. Franz Weinbuch ergänzte, „auch Wohnmobile können den Drive–in befahren“. Was seinem Betrieb Probleme bereite, außer dem Personalengpass, sei die Vielzahl staatlicher Auflagen. „Wir müssen 28 verschiedenen Instituten gegenüber Rechenschaft abgeben, einschließlich dem Statis–tischen Landesamt“, beklagte Weinbuch. Dennoch fasste er zusammen, „es war ein Risiko, aber es hat sich gelohnt“. Nach einem informativen Durchgang durch die Produktion sagte Minister Peter Hauk, „das heute hat meine Erwartungen noch deutlich übertroffen. Sie sind wahrlich ein innovativer Metzger“.