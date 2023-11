Konzert von Echobay im Kulturraum in Öpfingen

Die Gruppe Echobay tritt am Samstag, 2. Dezember, im Kulturraum „Unteres Schloss“, Schlosshofstraße 10, in Öpfingen auf. Beginn ist um 20 Uhr. Echobay ist die kreative Heimat der vier Musiker Volker Gernth, Joachim Müller, Jochen Wegerer und Andreas Tietzel. Gemeinsam als Band gehen sie auf eine musikalische Reise, zu die Musiker einladen. Geprägt vom Sound der 1980er-Jahre fand die Band laut der Ankündigung des Bürgermeisteramts Öpfingen schnell ihren eigenen, richtungsweisenden Stil mit einfühlsamen und mitreißenden Melodien. In den vergangenen Jahren entstanden aus Ideen und Geschichten einfühlsame Songs, die den Zuhörer im Cinemascope-Breitbandsound in die musikalische Welt von Echobay eintauchen lassen. Dabei treffen eingängige Popmelodien auf atmosphärische Gitarrensounds, straighte Bass-Grooves und elektrisierende Beats. An dem besonderen Abend am 2. Dezember in Öpfingen erlebt das Publikum die Musiker mit Akustik-Gitarren, wie sie ihre eigenen Songs unplugged rocken. Der Erlös des Abends geht an die „Radio-7 Drachenkinder“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Nähere Infos gibt es online unter www.echobay-music.de.