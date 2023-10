Kinderhaus Öpfingen bekommt Feinschliff

(kö) ‐ Im Frühjahr 2024 soll das Kinderhaus Öpfingen eröffnet werden, der Estrich wurde letzte Woche gelegt, übernächste Woche beginnt der Innenausbau. Die Außenanlagen werden im Frühjahr begonnen, „es bleibt sportlich“ umriss Bürgermeister Andreas Braun die Ziele. Bislang konnte der Kostenrahmen eingehalten werden. Wie das Kinderhaus innen aussieht, wie die Gestaltung der Räume das Erziehungskonzept unterstützt, haben Tanita Rothenbacher von der Gemeinde, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung Jasmin Blankenhorn und die Erzieherin Tanja Frankenhauser dem Gemeinderat in der letzten Sitzung im Detail erklärt. Das Kinderhaus wird neutral und angebotsumfassend „Kinderhaus Öpfingen“ genannt, „Der Name ist offen und für alle wertschätzend, vermeidet Stigmatisierung und Verniedlichung“ lautet die Begründung.

Die Leitung und eine Erzieherin haben ihre Arbeit aufgenommen, mit vier weiteren Kräften ist die Gemeinde im Gespräch und optimistisch, dass mit einem intakten Team begonnen werden kann. Die Stelle für eine Hauswirtschaftskraft mit 15 Stunden wöchentlich wird ausgeschrieben.

Jasmin Blankenhorn stellte die Möblierung der einzelnen Räume für Kinder unter drei Jahren und über drei Jahren vor. „Durch konsequente Ausgestaltung der Funktionsräume mit festen Themen können Kinder mit gleichen Interessen zusammenspielen. Den Grundbedürfnissen der Kinder kommen die großzügig gehaltenen Flure entgegen, ein Marktplatz für Kinder“ sagte Jasmin Blankenhorn. Es gibt Nischen für Spielbereiche, Regale mit Spielzeug und für Bücher, Leseecken, Arbeitstische mit Hockern, einer Wollecke und Raum für Gemeinschaftsspiele.

Der ganze Kinderhaus soll eine wohnliche angenehme Atmosphäre mit ruhiger Farbgestaltung in Naturtönen haben und den Kindern Raum für Phantasie und Kreativität bieten. Dazu dient viel freie vielfach nutzbare Fläche. Die Kosten für die Innenausstattung sind mit 100 000 Euro eingeplant, die Möbel sollen im Dezember und Januar geliefert werden. Im Eingangsbereich werden Kinder und Eltern begrüßt, die Anwesenheit dokumentiert.

Für Ü3 Kinder gibt es Nebenräume für den Spielbereich für Rollenspiele mit Kinderküche und Schlafbereich, der dem Nachspielen von Erlebtem dient. Der Gruppenraum für die älteren Kinder bietet Platz zum Bauen und Konstruieren mit viel freien Flächen.

In den Krippenräumen gibt es ebenfalls viele freie Flächen um die Grundmotorik der Kinder zu fördern, sowie eine Kuschelecke Spielecke und Bücherecke. Der runde Teppich in der Mitte ist der Treffpunkt zu gemeinsamen Spielen und für Kreise. Viele Spiegel sollen die Kinder bei der Selbstentwicklung unterstützen, erklärten die Erzieherinnen. In den Schlafräumen für die größeren Kinder gibt es ein Podest als Ruhe- und Rückzugsort. Die Krippenkinder haben Betten für jedes Kind mit Bettzeug. Im Kinderrestaurant haben alle 45 Kinder Platz, mit Trennwänden können Nischen geschaffen werden. Der Bewegungsraum verfügt über eine Doppelsprossenwand, Bewegungsgeräte, Bälle, Seile und Tücher und kann für gemeinsame Kreise und Feste genutzt werden. Im Atelier gibt es eine große Malwand aus Kork, zwei Maltische für Ü3 und U3 Kinder und ein offenes Regal mit Farben, Scheren und Bastelmaterial. Ein kleines Büro mit Besprechungstisch ist für die Erzieherinnen, ebenso der Personalraum, für Elterngespräche gibt es ein besonderes Zimmer mit Sitzecke. Zentral angemeldet werden die Kinder für das Kinderhaus und den Kindergarten St. Martinus im katholischen Kindergarten, dabei wird abgestimmt, welches Kind welchen Kindergarten besucht. Für die Betreuungszeiten können die Eltern wählen zwischen Modellen mit Zeiten von 7 bis 16 Uhr, danach richtet sich dann auch der Beitrag gestaffelt nach Anzahl der Kinder in der Familie und Zeitmodell. Für jedes Kindergartenjahr sind 27,5 Schließtage vorgesehen. Die Sommerferien sind in den ersten drei Ferienwochen der Schulen.

Des Weiteren teilte Bürgermeister Andreas Braun dem Gemeinderat mit, dass die Sanierung vom Kindergarten St. Martinus im Februar 2024 begonnen und 155 000 Euro kosten werde. Die Kläranlage wird asphaltiert, in der nächsten Sitzung am 19. Oktober wird der Gemeinderat die Kläranlage und das neue Kinderhaus besichtigen.