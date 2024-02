Im Rausch ein entgegenkommendes Auto gerammt

Einen hohen Schaden hat ein Autofahrer am Montag in Öpfingen verursacht. Im Rausch rammte er ein entgegenkommendes Auto. Wie die Polizei berichtet, war der 58-Jährige kurz vor 6.45 Uhr in der Ristisser Straße unterwegs. Er fuhr mit seinem Audi ortseinwärts. Dort kam ihm ein 64-Jähriger mit seinem Nissan entgegen, der ortsauswärts fuhr. Der 58-Jährige kam auf gerader Strecke wohl zu weit nach links und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Dabei stellte sich heraus, dass der 58-jährige mutmaßliche Unfallverursacher betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über den Grenzen des Erlaubten. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Jetzt sieht der Fahrer des Audi einer Strafanzeige entgegen. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf rund 15.000 Euro, den am Nissan auf circa 8000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.