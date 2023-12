Grundsteuer und Gewerbesteuer in Öpfingen steigen

Öpfingen gehört zu den Gemeinden, die einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, wenn auch knapp. Unterm Strich bleiben laut Entwurf im Ergebnishaushalt nur 496 Euro. Die liquiden Mittel sinken bis zum Jahresende 2024 ebenfalls drastisch. Das wurde in der Vorberatung des Gemeindehaushalts 2024, verbunden mit einem zuversichtlichen Bild bis Ende 2027, mitgeteilt. In dieser Sitzung wurden die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erhöht, um dieses Ergebnis erzielen zu können, betonte Bürgermeister Andreas Braun. Der Haushaltsbeschluss wird voraussichtlich Ende Januar gefasst.

Investitionen im Umfang von 2,6 Millionen Euro stehen bevor. Der größte Ausgabeposten betrifft ein Projekt der Wasserversorgung. Die Gemeinde lässt eine Not- und Ersatzwasserversorgung vom Pumpwerk Gamerschwang zum Hochbehälter Öpfingen mit Anschlussleitung ins Gewerbegebiet „Burren“ bauen (wir berichteten). Dabei wird die Elektrotechnik des Hochbehälters erneuert. Gesamtkosten von 1,25 Millionen Euro werden erwartet. In der Sitzung zur Haushaltsvorberatung wurde der Planung dieser Notwasserversorgungsleitung vom Ummendorfer Büros Rapp und Schmid Infrastrukturplanung zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Gewerke auszuschreiben.

Inklusive Nebenkosten schlägt die 1200 Meter lange Leitung vom Pumpwerk Gamerschwang zum Hochbehälter Öpfingen mit 695.000 Euro zu Buche. 283.000 Euro kostet die Leitung vom Hochbehälter Öpfingen ins 400 Meter entfernte Gewerbegebiet. Für die Umbauarbeiten im Hochbehälter und Pumpwerk Öpfingen fallen 206.000 Euro an. Die förderfähigen Vorhaben, wozu nicht die Leitung ins Gewerbegebiet zählt, werden zu zwei Dritteln bezuschusst (477.000 Euro). Planer und Geschäftsführer Günther Schmid informierte den Gemeinderat über Feinwirktechnik mit Meldung ins Rathaus. Dafür wird Breitband mitverlegt und die Wege, wo die Trasse verläuft, im jetzigen Zustand wieder hergestellt.

Um den Haushalt ausgleichen zu können, wurden zuvor in dieser Sitzung die Gewerbesteuer und die Grundsteuern erhöht. Dies soll der Gemeinde zusätzliche 60.000 Euro einbringen. Die letzten Anpassungen lägen 19 Jahre zurück. Braun verwies auf den Bedarf der Einwohner zum Beispiel an Kinderhaus, Straßen- und Glasfasernetz. Der Hebesatz der Grundsteuer A steigt auf 370 Prozent (bisher 320), der Hebesatz der Grundsteuer B auf 350 Prozent (bisher 300) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 350 Prozent (bisher 340). Braun bezeichnete die Erhöhungen als „maßvoll“. Umgerechnet bedeutet es rund 16 Prozent mehr bei den und 2,9 Prozent mehr bei der Gewerbesteuer.

Gemeinderatsmitglied Dominik Maier fragte, warum die Gewerbetreibenden mit bekannten Belastungen zusätzlich belastet werden. Braun wiederholte, nach 19 Jahren sehe er 2,9 Prozent mehr als maßvoll an. Ratskollege Hubert Kneißle meinte: „Auch bei den Privaten wird der Geldbeutel knapper. Wir können nicht welche rauslassen.“ Zur Gewerbesteuer teilte die Verwaltung mit, dass heuer eine Rekordeinnahme von 808.000 Euro erwartet wird. Ein Mehr von 23.500 Euro wird 2024 durch die Erhöhung angestrebt. Bei der Einkommenssteuer (1,8 Millionen Euro) und den Schlüsselzuweisungen (1,5 Millionen Euro) wird ebenfalls mit Mehreinnahmen gerechnet.

Bei den Haushaltsrisiken nannte die Verwaltung aber die „Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen“, Baukostensteigerungen, Kriegsauswirkungen und die Zuschussbewilligung zum Kinderhaus. Kinderhaus-Außenanlagen und der erste Bauabschnitt der Kläranlage sind 2024 weitere große Projekte. Die Durchführung der Kommunalwahlen und Europawahl am 9. Juni ist mit 10.000 Euro veranschlagt. Im Bereich Steuern wird eine E-Akte für 7.000 Euro eingeführt, die Aussegnungshalle erhält einen Fassadenanstrich für 20.000 Euro und der katholische Kindergarten bekommt einen elektrischen Kinderwagen. Weil mit mehr Flüchtlingen gerechnet wird, hebt die Verwaltung die zu erwartenden Ausgaben auffallend an. Bürgermeister Braun sagte, er wolle Vereine sensibilisieren, beim Energieverbrauch zu sparen.

Sollen die liquiden Mittel der Gemeinde Öpfingen Ende 2023 noch 3,5 Millionen Euro umfassen. Sinken diese bis Ende 2024 auf 340.000 Euro. Zur Tilgung sind 2024 zusammen 132.000 Euro vorgesehen, um die Verschuldung auf circa 2,25 Millionen Euro zu senken. Zum Jahresende 2024 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung laut Entwurfsplanung 957 Euro betragen. Der Landesdurchschnitt liegt bei 896 Euro, erklärte Kämmerer Hans-Martin Mayer. Doch wurde in der Sitzung das hoffnungsfrohe Bild gezeichnet, dass die Tilgungsrate in den Folgejahren erhöht wird, um die Verschuldung bis Ende 2027 auf 1,4 Millionen Euro (pro Kopf 597 Euro) zu senken.

Die Erzieherinnen fangen im Kinderhaus zum Jahreswechsel an. Der Stellenplan steigt um zwei Dreiviertelstellen auf 23,26 Stellen. Die Kinder kommen am 1. März in die Einrichtung. Personal fehlt für Hausmeistertätigkeiten. Verschoben auf das Jahr 2025 wird im Bereich Öffentlichkeitsarbeit die Einführung einer Gemeinde-App.