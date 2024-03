Geburtenzahl steigt wohl wieder

(kö) - Keine halbe Stunde hat der öffentliche Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung in Öpfingen gedauert. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten für die Ersatzswasserversorgung. Zum Zuge kam der günstigste Anbieter, die Firma Schwalm, Laupheim, mit einem Angebotspreis von 738.724 Euro.

Nachdem die Geburtenzahl 2023 mit 14 Neugeborenen im Ort leicht rückläufig war, verkündete Bürgermeister Andreas Braun, dass 2024 bereits neun neugeborene Babys in Öpfingen gemeldet wurden. Des Weiteren teilte er mit, dass aus dem ELR-Programm 55.000 Euro für die Aufstockung von Wohnraum auf eine vorhandene innerörtliche Garage an eine junge Familie gezahlt wurden.

Der Mietvertrag für die Unterkunft in der Rißtissener Straße endet, die dort wohnenden Ukrainer sind ausgezogen, drei von ihnen zogen in andere gemeindeeigene Unterkünfte. Insgesamt muss Öpfingen 2024 weitere 13 Flüchtlinge aus dem regulären Verfahren aufnehmen. „Die Unterbringung klappt, die große Frage ist die Integration“ sagte Braun. Ein Bürger, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen wollte, fragte in der Bürgerfragestunde wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sich in Öpfingen aufhalten. Braun teilte mit, dass bei der Einwohnerzahl nicht zwischen Ausländern und Flüchtlingen differenziert würde. Außerdem fragte der Öpfinger nach der Restwasserkraftanlage, die noch nicht in Betrieb genommen ist. Das ist Sache der SWU, antwortete Braun.

Eine Bürgerin wollte wissen, was mit dem Eck neben der Leichenhalle passiert, die Aufträge dafür sind vergeben, aber noch nicht ausgeführt.

Die Schulsekretärin wird auch für weitere Stunden im Rathaus eingesetzt, sagte Braun. Eine Hauswirtschaftskraft ist für das Kinderhaus für zehn Stunden in der Woche engagiert. In der Halle erfolgt Anfang Mai eine Grundreinigung des Bodens, der anschließend versiegelt wird. Dafür muss die Halle vier Tage geschlossen bleiben. Gemeinderat Wolfgang Reitmayer bemängelte, dass in der Blumenstraße Tempo 30 nicht eingehalten wird und regte an, eine Geschwindigkeitsmessung dort mit einer mobilen Anzeigetafel durchzuführen.

Die von der Gemeinde verteilten, aber nicht ordnungsgemäß entsorgten Hundebeutel sind wie vielerorts auch in Öpfingen ein Problem, die roten Säcke für den Hundekot werden aber weiterhin von der Gemeinde vergeben. Am 6. April ist große Markungsputzete in Öpfingen.