Ehemaligen Bürgermeister besuchen Öpfingen

Die ehemaligen Bürgermeister der Region haben die Gemeinde Öpfingen besucht. In der Lackierei Ott bekam die Gruppe eine Führung von Firmenchef Oliver Trowitzsch.

Insgesamt trafen sich 19 ehemalige Kollegen sowie Alt–Landrat Heinz Seifert und das neue Mitglied, die ehemalige Bürgermeisterin von Rechtenstein, Romy Wurm. Geminsam ging es in den Leberkäs–Drive–In zu Kaffee und Kuchen. Bürgermeister Andreas Braun stellte seine Gemeinde vor und verwies auf die umfangreichen Baustellen in der Gemeinde.

Danach besuchten die Teilnehmer die Lackierei Ott. Firmenchef Trowitzsch verwies auf die lange Firmengeschichte seit 1864. Die erste Wirkungsstätte war damals in der Lindenstraße in Ehingen. Im Jahr 1960 wurde in der Berkacher Straße ein neuer Standort bezogen und der Malerbetrieb wurde durch eine Lackiererei erweitert. Im Jahr 1976 wurde der Betrieb von Karl–Heinz Ott übernommen und im Laufe der Jahre ständig erweitert. Letztlich wurde aus dem einstigen Malerbetrieb ein reiner Lackierfachbetrieb.

2021 wurde das neue Werk für Großfahrzeuglackierungen auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern in Öpfingen eröffnet, nachdem keine Erweiterungsmöglichkeiten im Berkacher Grund gesehen wurden. Inzwischen arbeiten im Ott Lackierzentrum in Öpfingen 55 Personen. Die Zusammenarbeit mit Liebherr hat sich zu einer Erfolgsgeschichte für Ott entwickelt. Jährlich verlassen das Ott Lackierzentrum 500 lackierte Liebherr Teleskopkranen.

Bei der Führung durch den Betrieb erfahren die ehemaligen Bürgermeister und der ehemalige Landrat, dass die Fahrzeuge in zwei verschiedenen Lackierungen das Werk durchlaufen. So beginnt die Lackierung zuerst mit einer Unterlackierung und in einem weiteren Schritt erfolgt die Oberlackierung. Weiter erfahren die Teilnehmer bei der Firmenbesichtigung, dass das Werk fast zu hundert Prozent mit eigenem Strom arbeiten kann. „Das gesamte Gebäude ist nach im KfW 55–Standard gebaut und die Anlagentechnik ist sehr energieeffizient“, erklärt der Geschäftsführer. Ein Blockheizkraftwerk erzeugt nicht nur den eigenen Strom, sondern versorgt das gesamte Gebäude auch mit Heizwärme und Warmwasser.

Im Anschluss daran ging es für die Teilnehmer zur neuen Kläranlage der Gemeinden Öpfingen, Griesingen, Rißtissen und Gamerschwang. Und zu guter Letzt schaute man sich das neue Zukunftsprojekt „Kinderhaus“ der Gemeinde Öpfingen an. In dem Kinderhaus kommen laut Bürgermeister Braun eine weitere Gruppe ab drei Jahre und zwei Gruppen unter drei Jahren unter.