Julia Kneißle ist stolz. Seit bald zehn Jahren betreibt die 33-Jährige das Kosmetik- und Wellnessstudio „Hautnah“, zunächst in Ersingen und seit nun drei Jahren in Öpfingen. Besonderen Wert legt Kneißle darauf, dass sich ihre Kundinnen und Kunden eine Auszeit vom Alltag nehmen können.

Ihr Konzept findet Anklang - nicht nur bei den Frauen und Männer, die zu ihr kommen, sondern auch deutschlandweit: Vor kurzem durfte sich Julia Kneißle über den zweiten Platz bei „Deutschlands Beste Kosmetiker:innen 2023“ des Spa Business Verlag in Dürnau freuen.

Kosmetik ist für Kneißle Nebenerwerb

Über die fachkosmetische Ausbildung ist Julia Kneißle in die Branche gekommen, bezeichnet sich selbst als „Quereinsteigerin“. Nun ist sie Deutschlands zweitbeste Kosmetikerin 2023. „Ich freue mich riesig“, sagt die 33-Jährige, wenn sie auf die Auszeichnung zurückblickt. Zunächst habe sie sich eine Teilnahme nicht vorstellen können - auch wenn sie immer wieder in Zeitschriften über den Wettbewerb gelesen habe. Eine Kollegin habe sie schließlich überzeugt, an der mittlerweile schon sechzehnten Auflage von „Deutschlands Beste Kosmetiker:innen“ teilzunehmen.

Hierfür musste Kneißle im Vorfeld einen umfangreichen Fragebogen rund um ihr Kosmetik-Angebot wie Gesichts- und Körperanwendungen, Nagelpflege oder Massagen einreichen. Besonders freut die 33-Jährige, dass sie im Teilnehmerfeld der mehr als 50 Kosmetikerinnen und Kosmetiker Deutschlands den wohl kleinsten Betrieb führt und es dennoch auf den zweiten Platz geschafft hat. Denn nach wie vor geht Kneißle ihrem Beruf als Chemielaborantin in Biberach nach und führt das Kosmetik-Studio ohne Mitarbeiter lediglich als Nebenerwerb. Der Großteil der Kontrahenten im Wettbewerb sei hauptberuflich unterwegs, schildert Kneißle.

Kundinnen und Kunden sollen sich wohlfühlen

Von der Jury geprüft werde unter anderem, wie sich der Betrieb nach außen verkaufe und bewerbe, ebenso sei die Kreativität des Angebots ein Schwerpunkt. Auch auf die Zufriedenheit der Gäste komme es an, sagt Kneißle - hierfür habe sie mehrere Fragebögen von ihren Kundinnen und Kunden ausfüllen lassen und ebenfalls eingeschickt. Die Kritiken seien gut gewesen, sagt Kneißle, denn gerade auf die Zufriedenheit ihrer Gäste lege sie den Schwerpunkt: „Mir ist wichtig, dass sich die Menschen hier eine Auszeit nehmen können und mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gehen“, erklärt sie. „Das Schönste für mich ist, wenn der Kunde entspannen kann.“

In der Woche empfängt Kneißle zwischen sieben und zehn Gäste in ihrem etwa 44 Quadratmeter großen Studio, darunter sind mittlerweile mehr als zwanzig Stammkundinnen. In Ersingen hatte sie zunächst mit Nagelpflege begonnen. Über die Jahre hinweg habe sie ihr Angebot dann immer weiter ausgebaut, sagt die 33-Jährige. „Das entwickelt sich durch die Gespräche mit den Kunden.“ Manche wünschten sich im Angebot die Fußpflege, andere Rat bei psychischen und seelischen Themen.

Bislang kommen hauptsächlich Frauen

Mittlerweile könne sie ein „Rund-um-Paket“ bieten - von der Kosmetik über die Massage bis hin zur Meditation. Hierzu hatte Kneißle zuletzt zwei Meditationskurse angeboten, im Januar steht ein weiterer an. Wie bei allen Angeboten komme die Nachfrage hauptsächlich von Frauen, die Altersklassen seien allerdings von Jung bis Alt durchmischt. Kneißle zeigt sich offen, auch Herren Kosmetik und Massagen anzubieten - einige junge Männer mit Akne kämen bereits zu ihr.

Für die Zukunft kann sich Kneißle auch vorstellen, hauptberuflich im Kosmetik- und Wellnessbereich zu arbeiten. „Ich glaube schon, dass mich das noch mehr erfüllen und mir guttun würde“, sagt sie. Die Auszeichnung als Deutschlands zweitbeste Kosmetikerin möchte Kneißle auf jeden Fall als Ansporn für weitere Projekte nehmen.

Das sind die Öffnungszeiten

Das Kosmetik- und Wellnessstudio „Hautnah“ in Öpfingen, Hinter den Hopfengärten 10, hat am Dienstag- und Donnerstag zwischen 17 und 21 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, ebenso auf Anfrage.