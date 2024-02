Der Schultes rückt den Schlüssel raus und spielt Akkordeon

Gelassen hat Bürgermeister Andreas Braun am frühen Mittwochabend den Rathaussturm der Narrenzunft Donau-Ratzen hingenommen. Mit lockiger Perücke im bunten Sakko fasste er anlässlich der Schlüsselübergabe an Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer in Reimen das Ortsgeschehen zusammen. Das Begrifferaten beim Tabu-Spiel meisterte er souverän.

Über 100 anwesende Öpfinger freuten sich über den Rathaussturm ihrer Donau-Ratzen. Glücklicherweise blieb der angekündigte Regen weitgehend aus. Während der Musikverein unter Leitung von Lukas Andelfinger New Orleans-Klassiker wie „When The Saints Go Marching In“ und „Down By The Riverside“ sowie andere Stimmungshits vortrug, waren einige Hästräger bereits ins Rathaus eingedrungen, um den wiedergewählten Bürgermeister Andreas Braun zur Pforte des Alten Schlosses zu holen. Seine Gegenwehr war überschaubar, wurde er doch von seinem ebenfalls verkleideten Rathaus-Team begleitet. Das war für die Zunftmeisterin gleich eine Aktion wert, denn sie kreierte den Narrenruf „Rathaus - Team“. Als der Rathauschef gar zum Akkordeon griff und spielte, war die Stimmung am Höhepunkt. Zuvor hatte die Zunftmeisterin schon den Ruf „Schultes komm raus“ gemeinsam mit dem Publikum in den Abendhimmel gerufen. Früher am Tag hatten die Kinder vom Kindergarten am Eingang des Rathauses einen kleinen Narrenbaum aufgestellt.

Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer äußerte sich in Reimen über die Wiederwahl von Andreas Braun zum Öpfinger Bürgermeister. Themen wie der Bau der Kläranlage und des Kinderhauses durften nicht fehlen und dass man im Baugebiet „Halde“ nun endlich bauen könne. Nachdem sie den fortschreitenden Glasfaserausbau und die geplante Klimaneutralität der Gemeinde bis 2040 gewürdigt hatte, wies sie auf das neue Rathausschild hin. Es hing über dem Eingang und besagte eindeutig „Ratza Haus“.

Braun begrüßte, ebenfalls durchweg in Reimform, die Donau-Ratzen und die Wallental-Hexen. Er lobte die örtliche Musikschule und sprach von einem musischen Öpfingen. Das Rathaus-Team hob er in den Rang einer Jubiläumskapelle, „um zu ernten Euere Beifälle“. Auch betonte er gelungene Projekte wie Kinderhaus, Kläranlage oder für die Bürger kostenlose Breitbandanschlüsse. Das Baugebiet „Halde“ und die Feuerwehr mit der Modernisierung des Gerätehauses und dem neuen Mannschaftstransportwagen folgten. Im Rückblick auf seine Wiederwahl reimte Braun: „Die Qual der Wahl war begrenzt aufgrund der Kandidatenzahl.“ Ernste Worte des Bürgermeisters gab’s im Hinblick auf die Vorwahlen in den USA, wo in Iowa „Oberkasper Trump“ parteiintern siegte. Auch das drohende Ende von Freiheit und Demokratie in Deutschland ließ den Rathauschef nicht unberührt, sollte die AfD in Ämtern und Parlamenten die Macht übernehmen und ihr wahres Gesicht zeigen. Für Vorfreude beim Schultes sorgen örtliche Ereignisse wie Starkbierfest, Osterlauf oder Sommerfest.

Für ihren Ratza-Tanz erhielten die Kinder viel Applaus. Zu musikalischer Begleitung stellten die Kameraden der Feuerwehr unter Leitung von Dominik Maier den fünf bis sechs Meter hohen Narrenbaum auf. Der Nachhaltigkeit geschuldet hat man den Weihnachtsbaum angepasst und entsprechend umgewidmet. Die Begriffe „Narrensprung“, „Donau-Ratzen“, „Rathaussturm“, „Narrenbaum“ und „Glombiger Donnerstag in Öpfingen“ wurden vom cleveren Rathauschef im Tabu-Spiel mit Leichtigkeit erraten.

Der kleine Elias gewann im Losverfahren ein Mäschgerle. Alle Kinder freuten sich am Ende über den Bonbonregen aus dem Rathaus. Jahresorden der Narrenzunft gab es für Feuerwehrkommandant Stefan Munding und das Team von Rathaus, Bücherei und Verwaltungsgemeinschaft. Beim Umtrunk im Sitzungssaal des Rathauses gab es einen gelungenen Ausklang einer bestens organisierten und viel Freude bereitenden Rathauserstürmung.