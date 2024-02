CDU nominiert neun Kandidaten für den Gemeindarat

Zur Gemeinderatswahl im Juni in Öpfingen wartet die CDU-Liste mit neun Kandidaten auf. Fünf davon sind aktuell bereits Gemeinderatsmitglieder. Nur Hubert Kneißle hört nach 25 Jahren im Rat auf.

Bei den neun Kandidaten der CDU-Liste handelt es sich um zwei Frauen und sieben Männer, davon drei Parteimitglieder. Dieser Umstand veranlasste Listenkandidat Andreas Munding bei der Nominierungsversammlung im Gasthaus „Ochsen“ zum Aufruf, dass alle Kandidaten möglichst die volle Stimmenzahl der Abstimmungsberechtigten erhalten sollten, um deren Bereitschaft zu honorieren, auf der Parteiliste zu kandidieren.

Dieser Zuruf scheint gefruchtet zu haben, denn alle Kandidaten erhielten die Maximalzahl an Stimmen, auch der fehlende Ruben Sick. 17 Personen waren anwesend, davon zehn Abstimmungsberechtigte. Abermals kandidieren der Ortsverbandsvorsitzende Dominik Maier (40, CDU, Zimmermeister, Geschäftsführer im Familienbetriebs Gapp), Claudia Burkhardtsmayer (61, Angestellte bei Liebherr), Christian Rudolf (36, CDU, Maschinenbauingenieur), Andreas Munding (43, Fachinformatiker) und Wolfgang Reitmayer (58, Diplom-Verwaltungswirt). Außerdem treten Daniel Kneißle (40, CDU, Bankkaufmann, Vertriebsmitarbeiter bei Firma Gapp), Christoph Lübbe (37, Stellvertretender Leiter der Rettungsleitstelle Ulm), Katharina Weinbuch (34, Angestellte im Familienbetrieb Weinbuch) und als Jüngster auf der Liste Ruben Sick an, wobei seine Daten aufgrund Fehlens unklar blieben, er aber bei der Feuerwehr und beim Tennis aktiv sei, hieß es. Wahlleiter war CDU-Kreisgeschäftsführer Julian Däuble.

In der Vorstellungsrunde zeigte sich, alle haben einen guten Beruf und fast alle haben Kinder. Viele der Kandidaten sind in der Feuerwehr aktiv. Hervorgehoben wurde mehrfach das Interesse an der Natur, vorwiegend bei Spaziergängen mit dem Hund. Listenplatz eins nimmt Dominik Maier ein, der seit 15 Jahren dem Gemeinderat angehört und seit zehn Jahren Bürgermeistervize ist. Katharina Weinbuch schilderte als Motivation, zu kandidieren, dass sie vom Ortsverband gebeten wurde, als junge Mutter diese Perspektive in den Gemeinderat einzubringen.

Auf Listenplatz neun ließ sich Wolfgang Reitmayer setzen, der seit 20 Jahren im Rat mitwirkt, ebenfalls seit zehn Jahren Bürgermeistervize ist und die laufende Legislaturperiode, als die aufregendste und arbeitsreichste bezeichnete. Er hatte zu Beginn der Nominierungsversammlung einen Einblick in die Ratsarbeit gegeben. Zukünftige Themen sind Bauplätze, Tagespflege, Förderung der Musikschule und ordentliche Haushaltspolitik. 2027 kann Öpfingen sein 900-jähriges Bestehen feiern. Öpfingen müsse bis 2028 wegen der angestrebten Klimaneutralität ein kommunales Nahwärmenetz planen.

Reitmayer schilderte Erfolge der laufenden Legislatur: Die Nahversorgung sei nach Ende des Rewe-Marktes durch den neuen Netto-Markt gesichert. Der ÖPNV sei gut, Busse haben noch viele freie Plätze, nehme er stets wahr. Das schnelle Internet könne durch die neue OEW-Breitbandgesellschaft verwirklicht werden. Die Kinderbetreuung sei durch das Kinderhaus, das in wenigen Tagen eröffnet wird, gesichert.

Bezüglich Vereinen und Kultur hob er das rege Vereinsleben und den Bestand der Musikschule und der örtlichen Bücherei hervor, „obwohl das immer ein Zuschussbetrieb“ bleibe. Die Feuerwehr erhielt einen Mannschaftstransportwagen (MTW). Dem Nachhaltigkeitsgedanken sei durch kleinere Baugrundstücke Rechnung getragen, wobei Reitmayer an einen einzelnen Zwist beim Baugebiet „Halde“ erinnerte und sagte, „das brauchen wir nicht mehr“. Ein Urnengemeinschaftsgrab war gewünscht und wird ermöglicht.