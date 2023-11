Benefizkonzert mit Schülern der Grundschule Öpfingen

Das dritte Benefizkonzert des Fördervereins der Grundschule Öpfingen mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule und dem Modern Symphonic Percussion Ensemble findet am Sonntag, 3. Dezember, statt. Los geht es an diesem Tag um 11.30 Uhr mit einem Adventsmarkt und der Gelegenheit zum Mittagessen, um 14 Uhr dann beginnt das Konzert in der Mehrzweckhalle.