Bands hungrig auf Bühnenluft

Mit 25 Bands der unabhängigen Musikszene fand das Burren Festival im Öpfinger Gewerbegebiet über das verlängerte Wochenende wieder gut in die Spur. Die Formationen, die alle im Probezentrum in Öpfingen proben, zeigten sich nach der Pandemie durchweg hungrig auf Bühnenluft. Die guten Besucherzahlen belohnten die Musiker und den veranstaltenden Verein.

Das Proberaum-Zentrum im Öpfinger Gewerbegebiet Burren genießt mit 40 eigens dafür ausgelegten Proberäumen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Zahllose Bands aus ganz Süddeutschland und darüber hinaus nutzen die Räume regelmäßig zum Verfeinern ihrer Künste. Gegründet wurde das Proberaum-Zentrum 2013 von Frank Staudacher, selbst Musiker bei der Öpfinger Band „RockBar“ und heute noch Betreiber des Zentrums.

Dass einige der Bands, die im Zentrum auf dem Burren einen Proberaum mietweise nutzen, auch gerne einmal in Öpfingen vor Publikum spielen wollten, liegt auf der Hand. Frank Staudacher erinnert sich, dass früh schon der Gedanke eines Open-Air-Festivals an ihn herangetragen wurde. Im damals noch dünn besiedelten Gewerbegebiet hätte sich das angeboten. Entwickelt hat es sich ein wenig anders, denn um witterungsunabhängig zu sein, wurde ein Zelt aufgestellt. Auch ist nicht das Proberaum-Zentrum Veranstalter des Festivals, sondern der eigens zur Ausrichtung des Festivals gegründete Verein „Burrenfestival e.V.“, dessen Kassenwart Staudacher ist, Christian Hofmann hat den Vorsitz.

Rein ehrenamtlich bringen die Vereinsmitglieder seither jährlich das Festival auf den Weg, vom Zeltaufbau über die Einrichtung der Technik, das Bewirten der Musiker und Gäste bis hin zu den Abbauarbeiten. 2013 hat das Festival erstmals stattgefunden, 2019 letztmalig vor Corona, wobei der Verein erst nach dem guten Verlauf des ersten Festivals in Gründung ging.

Von Freitag bis Dienstag gab es nun das erste Festival nach der Corona geschuldeten Pause. Frank Staudacher berichtet, „die Bands hatten wieder Lust hier aufzutreten. Also hat der Verein wieder eingeladen und 25 Bands haben zugesagt. Schon am ersten Abend am Freitag freuten wir uns über guten Publikumszuspruch“. Am Freitag lautete das Motto „Metal“, sieben Formationen aus diesem Bereich haben von 18 Uhr im Stundenrhythmus bis weit nach Mitternacht die Stromgitarren, elektrischen Bässe und das Schlagzeug lautstark zum Klingen gebracht. Höhe- und Schlusspunkt am Freitag waren „Morbid Alcoholica“, die in der Szene einen hohen Bekanntheitsgrad genießen. Pizza, Kässpätzle, Wraps ‐ für alle kulinarischen Vorlieben standen Angebote bereit.

Bestes Festivalwetter begleitete die Veranstaltung in diesem Jahr. Sieben Bands aus dem Bereich „Rock“ haben am Samstag ab 18 Uhr die Fans mitgerissen, ebenfalls bis weit nach Mitternacht. Manche Fans blieben länger, andere schauten sich nur eine oder zwei Bands an, je nach Vorliebe und beim Tagesticket für zwölf Euro kein Problem. Dass die Musiker der unterschiedlichen Bands sich untereinander kennen, erwies sich als großes Plus, man kann sich gegenseitig aushelfen und auch bei den Auf- und Abbauarbeiten gab es viele Berührungspunkte unter den Musikern. Für die gute Bühnentechnik an Sound und Licht zeichnete Vereinsvize Timoleon Mpogiatzis als Cheftontechniker verantwortlich.

Der Sonntag stand unter der Überschrift „Pop & Rock“, da gab es einiges an Abwechslung, so gastierten unter anderem „Rock Or Brass“, bei denen seit sechs Jahren mit den Klischees aufgeräumt wird, die da lauten, „Heavy Metal ist nur Krach und der Gesang ist nur Geschrei“ und „Blasmusiker spielen nur Märsche und außer einem Dreivierteltakt kennen sie nichts“. Die Symbiose brachte insgesamt mehr musikalische Klangqualität und mehr Spaß als die Summe der Einzelteile. Fast allen Bands war gemein, dass sie weit überwiegend jeweils eigene Musik spielten, Covers waren die Ausnahme, Kommerz blieb außen vor.

Nach einem gelungenen Wochenende folgte am Montag Musik zum Feierabendbier. Die Lokalmatadoren „RockBar“ schenkten ab 17 Uhr musikalisch die erste Runde aus, gefolgt von „City Swingtett“ aus Ulm mit ihrem bunten Mix aus Jazz, Blues und Rock’n’Roll im Big Band Sound sowie der Ulmer Coverrock-Formation „Gnatbite“. Am Dienstag folgte als Abschluss ein Gottesdienst mit Pfarrer Martin Danner und dem Liederkranz Öpfingen, das Mittagessen wurde vom Musikverein Öpfingen musikalisch begleitet. Zu Kaffee und Kuchen gab es Spaß mit dem Öpfinger Karaokeverein „The Voice Of Schwoabaländle“.