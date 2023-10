Band Rock Bar tritt am 25. November in Öpfingen auf

Die Band Rock Bar tritt am Samstag, 25. November um 20 Uhr in Öpfingen im Mehrzweckraum der Schule auf. Die vier Musiker spielen die erfolgreichsten Songs der vergangenen Jahrzehnte und nehmen ihr Publikum mit mehrstimmigem Gesang, akustischen Instrumenten wie Gitarren, Klavier, Bass sowie Percussion durch unterschiedlichen Musikgenres mit. Die Tür zum Mehrzweckraum ist ab 19 Uhr geöffnet. Der Musikverein Öpfingen übernimmt vor und nach dem Konzert die Bewirtung. Im Anschluss ans Konzert besteht für Besucher die Möglichkeit, den Abend an der Bar ausklingen lassen. Karten für die Veranstaltung gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Sie sind für zehn Euro im Rathaus Öpfingen, Telefon 07391/70840, erhältlich. Eventuell noch verfügbare Restkarten werden dann für zwölf Euro an der Abendkasse angeboten.