Auf Kindi-Tour

Der Gemeinderat hat sich vor der jüngsten öffentlichen Sitzung beide Kindergärten im Ort angeschaut. 150.000 Euro investiert der Träger in die Renovierung des katholischen Kindergartens St. Martinus. Es geht um Verbesserungen bei Innenanstrich, Parkett, Akustikdecken, Fluchttüren und die Fluchttreppe, die neue Stufen erhielt. Kindergartenleiterin Andrea Kiekopf zeigte den Ratsmitgliedern die Räume, in denen fünf Gruppen und dabei eine Krippengruppe betreut werden. Anschließend besuchte der Gemeinderat das neue Kinderhaus, das erst am Folgetag zur Sitzung eröffnet wurde.

Im Kinderhaus wartete die Leiterin Jasmin Blankenhorn mit ihrer ständig stellvertretenden Leiterin Tanja Frankenhauser, um durch das Gebäude mit seinen vielen Räumen zu führen. Bereits der Empfangsbereich für die Garderobe zeigt sich als einladende Spielwiese. Außerdem gibt es eine Kunstwerkstatt mit Riesenpinnwand fürs Malen im Stehen, eine Rollenwerkstatt mit Minibühne für kindliche Schauspiele, eine Bauwerkstatt und Turnwerkstatt mit allerhand Sportgeräten. Mehrere Schlafräume stehen zur Verfügung, ein Speisesaal namens Genusswerkstatt, ein Küchenbereich, ein Elternraum, ein Büro, die Unisex-Toiletten für die Kinder und natürlich weitere Sanitär- und Lagerräume.

Verschiedene Räume werden durch futuristisch wirkende Lampen beleuchtet, diese sind kreisförmig und ähneln einem Heiligenschein. Die Sportwerkstatt motivierte Ratsmitglied Monika Diepold (Freie Wähler), ihres Zeichens Leiterin der örtlichen Gymnastikabteilung, zum Ausprobieren. Leiterin Blankenhorn hatte keine Einwände, sondern betonte, dass die Geräte Belastungen bis zu einem Gewicht von 180 Kilogramm aushalten müssen.

Mit 13 Kindern beginnt der Betrieb im Kinderhaus. Angelegt ist die Einrichtung vorerst auf die Betreuung von 20 Kindern unter drei Jahren und 25 Ü3-Kindern. Acht Mitarbeiterinnen werden hier arbeiten, die zusammen etwa sechs Stellen besetzen. Bürgermeister Andreas Braun fiel die gut funktionierende Akustikdecke sofort positiv auf. Später sagte er in der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Unteren Schloss, dass die Abnahme des Kinderhauses Mitte Februar stattgefunden hat und am Tag vor der Ratssitzung die PV-Anlagen auf dem Kinderhaus und dem benachbarten Liederkranzvereinsheim angeschlossen wurden.

Zwei wichtige Entscheidungen zum Außenbereich des Kinderhauses wurden vom Gemeinderat gefasst. Jeweils einstimmig wurde beschlossen, die Erdarbeiten mit den landschaftsgärtnerischen Arbeiten an die Ulmer Firma Geiger und Schüle Bau als günstigste Bieterin zum Angebotspreis von knapp über 311.000 Euro zu vergeben. Den Auftrag zum Bau eines Gerätehauses mit Mülltonnenstandplatz erhält die Öpfinger Firma Gapp Holzbau, die mit knapp über 55.000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgab. Bei dieser Auftragsvergabe erklärten sich die Ratsmitglieder Dominik Maier und Christian Rudolf für befangen. Die eingegangenen Angebote waren vom Ingenieurbüro Funk beziehungsweise vom Architektenbüro Lieb geprüft worden.