Obmann Roland Groner ehrt vier Schiedsrichter

Während der letzten Gesamtschulung in diesem Jahr durfte Obmann Roland Groner von der SRG Blautal-Lonetal am 19. November im Vereinsheim des SV Weidenstetten vier Schiedsrichter für ihre langjährige Tätigkeit ehren. Karl Hirschle vom SV Scharenstetten und Hans-Jürgen Pachl von den SF Dellmensingen wurden für 45-Jährige Schiedsrichtertätigkeit zu Ehrenschiedsrichter ernannt. Beide legten 1978 die Schiedsrichterprüfung ab, Karl Hirschle leitete 937 Spiele und Hans-Jürgen Pachl, der immer noch aktiv pfeift, kommt bisher auf 870 Spiele. Weiterhin wurde der stellvertretende Obmann der SRG Blautal-Lonetal, Wolfgang Sauter, für 40-jährige SR-Tätigkeit mit der Gruppen-Ehrennadel in Gold geehrt. Mittlerweile als Beobachter unterwegs kommt der einstige Landesligaschiedsrichter vom FV Schelklingen-Hausen auf 1039 Spiele. Tina Bunz, die ebenfalls Mitglied im Schiedsrichterausschuss der SRG Blautal-Lonetal ist und für den FV Fortuna Ballendorf pfeift, erhielt für 20 Jahre Schiedsrichtertätigkeit und 187 Spiele die WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Silber.

