Obmann Roland Groner ehrt Schiedsrichter in der Gruppe

Zu Beginn der Gesamtschulung der Schiedsrichtergruppe Blautal-Lonetal am Freitag, den 08.03.2024, im Vereinsheim des SV Weidenstetten konnte Obmann Roland Groner drei Schiedsrichter für ihre langjährige Tätigkeit ehren. Lisa Höfel vom SV Jungingen erhielt für ihre 15-jährige Tätigkeit als Schiedsrichterin die WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Bronze. In dieser Zeit leitete sie 309 Spiele. Ebenfalls für 15 Jahre als Schiedsrichter wurde Michael Weers vom FV Asch-Sonderbuch mit der WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Er leitete 373 Spiele und ist aktuell auch Mitglied im SR-Ausschuss der SRG Blautal-Lonetal. Kevin Thielsch vom SC Heroldstatt pfiff in 20 Jahren als Schiedsrichter 735 Spiele, dafür erhielt er die WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Silber.

Obmann Roland Groner bedankte sich bei den drei Geehrten und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.