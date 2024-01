„Unsere Dirigenten haben ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt, um unseren Besucherinnen und Besuchern ein paar musikalische Stunden bieten zu können“, sagte Christian Fiderer, Vorsitzender des Musikvereins „Lyra“ Unterstadion, zu Beginn des Dreikönigskonzerts in der Oberstadioner Mehrzweckhalle. Den Musikerinnen und Musikern dankte Fiderer für ihr Engagement während vieler Proben „auch über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel“.

Den Konzertauftakt machte die rund 40-köpfige Unterstadioner Jugendkapelle unter der Leitung von Philipp Betz mit „Free World Fantasy“. In diesem Stück beschreibt Komponist Jacob de Haan seinen Traum von einer freien Welt ohne Kriege. In seinem Stück „Stratosphere“ erzählt Otto Martin Schwarz von Joseph Kittinger, der 1960, und Felix Baumgärtner, der 2012 mit dem Fallschirm aus mehr als 30 Kilometern Höhe, also aus der Stratosphäre, abgesprungen ist. Mit „First Flight“, der musikalischen Beschreibung des ersten Fluges eines jungen Adlers, aus der Feder von Armin Kofler wollten sich die Unterstadioner Jungmusikerinnen und Jungmusiker vom Publikum verabschieden. Die Zuhörer forderten aber eine Zugabe, die der Musikernachwuchs mit „Altes Fieber“, dem für Blaskapellen arrangierten Top 10-Hit der Tote Hosen, lieferte.

Eine Seeschlacht und ihre Legenden

Knapp 90 Musikerinnen und Musiker kamen mit dem großen Orchester des gastgebenden Musikvereins „Lyra“ Unterstadion unter der Leitung von Klaus Fiderer auf die Bühne. Sie eröffneten ihren Konzertteil mit „Fanfare - The Benefication from Sky and Mother Earth“, in der der japanische Komponist Satoshi Yagisawa seinen „Respekt vor der Natur“ ausdrücke, erfuhren die Konzertbesucher. Weiter ging’s mit „The Legend of Maracaiba“. Darin erzählt der Spanier José Alberto Pina die Geschichte des Schiffes „Santo Cristo de Maracaiba“, das vor 310 Jahren bei einer Seeschlacht gesunken ist und um dessen Wrack sich einige Legenden ranken. „Between Two Worlds“, also „Zwischen zwei Welten“, nannte der Komponist Otto Martin Schwarz sein Stück über das Heimweh kanadischer Holzfäller im winterlichen Lager.

Mit Gulliver auf Reisen

In vier Sätzen beschreibt Bernd Appermont „Gulliver’s Travels - Gulliver’s Reisen“. Die musikalische Odyssee führt zunächst in das „Land Lilliput“ und nimmt die Zuhörer im zweiten Satz „Brobdingang“ mit zu den gigantischen Riesen. „Laputa“ heißt der dritte Satz, in dem Gulliver auf der Insel der Menschen mit geneigten Köpfen landet, und im letzten Satz „Houyhnms“ erreicht der Reisende schließlich ein Land, in dem „intelligente Pferde über primitive Menschen herrschen“. Zu „Gulliver’s Travels“ hat die Jugenddirigentin Alexandra Liebhart den Taktstock übernommen. Sie absolviert momentan den Dirigenten-Lehrgang beim baden-württembergischen Blasmusikverband und hat „Gulliver’s Reisen“ als Teil ihres Lehrgangs und der Prüfungen mit dem Unterstadioner Orchester eingeübt. Zum Schluss des Konzertabends dirigierte Klaus Fiderer mit „Selections from Starlight Express“ eine Auswahl bekannter Titel aus dem Rollschuh-Musical, die Jerry Nowak für Blasorchester arrangiert hat.

Der lange Applaus forderte zwei Zugaben, die Klaus Fiderer und die Unterstadioner Musikerinnen und Musiker mit dem Marsch „Alpenwelt“ und der Walzermelodie „The second Waltz“ prompt lieferten.