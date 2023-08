Alexander Graf von Schönborn ist am 7. August verstorben — er wurde 82 Jahre alt. „Wenn ihr an mich denkt, bin ich da“, sagte er in seinen letzten Tagen. Er wollte, dass sein Geist weiterlebt.

Alexander Graf von Schönborn hinterlässt eine große Familie. Sie beschreibt ihn als einen großen Menschenfreund und unglaublich großherzig. Außerdem habe er in seinem Leben sehr viel geleistet. In Oberstadion wie auch in Thannhausen war er stark verankert. Im Jahr 1993 zog er, nachdem sein Vater verstorben war, von Thannhausen zum Stammhaus nach Oberstadion. Seit mehreren Generationen bewohnt die gräfliche Familie von Schönborn das Anwesen auf dem Oberstadioner Schlossberg.

Den Menschen zugewandt

Alexander Graf von Schönborn war jemand, der kein großes Aufheben um seine Person macht. Er hatte, so beschreiben es seine Weggefährten, einen sehr feinen Menschenverstand. Er war den Menschen stets zugewandt und hatte immer ein offenes Ohr für alle. Auch die Jugend im Fußball förderte er sehr. Unter ihm kam der Fußballverein TSG Thannhausen in die Regionalliga, außerdem gründete er 1980 den Graf von Schönborn’schen Wurftaubenclub in Thannhausen und lenkte die Geschicke des Vereins für 42 Jahre. Er war 22 Jahre lang Stadtrat in Thannhausen und ist Träger der Silbernen Bürgermedaille der Stadt.

Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in unserer Gemeinde. Kevin Wiest

So spiegelt sich seine den Menschen zugewandte Persönlichkeit in seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten wider — auch rund um Oberstadion. Graf von Schönborn war etwa der Vorsitzende des CDU–Ortsverbands Oberstadion und jahrzehntelang Mitglied des SV Unterstadion. „Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in unserer Gemeinde. Er war nicht nur ein hochgeschätzter Bürger, sondern auch ein engagierter und inspirierender Mensch, der sich mit Leidenschaft für das Wohl unserer Gemeinschaft eingesetzt hat. Sein Einsatz und seine Visionen werden noch lange in Erinnerung bleiben“, erklärt Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest und fügt hinzu: „Sein Vermächtnis wird weiterleben und seine Verdienste werden uns stets als Inspiration dienen.“

Begeisterter Jäger

Graf Alexander von Schönborn verwaltete seinen Besitz mit großer Leidenschaft, unter ihm wurde der Besitz in die Zukunft geführt. Er habe souverän und vorausschauend gehandelt und war stolz auf seine Mitarbeiter und Jäger, erklärt seine Familie. Selbst begeisterter Jäger, leitete er die zwei Forstwirtschaftsbetriebe der Familie in Thannhausen und in Oberstadion. Die Industrie– und Handelskammer Ulm zeichnete Graf von Schönborn für die Anerkennung der wirtschaftlichen Leistung und für seinen Beitrag der wirtschaftlichen Entwicklung der Region aus. Zusätzlich nahm er sehr gerne als Patronatsherr der St. Martinus Kirche in Oberstadion seine Aufgaben wahr.

Sein Einsatz und seine Visionen werden noch lange in Erinnerung bleiben. Kevin Wiest

Seine Familie behält ihn einerseits als einen sehr modernen Menschen in Erinnerung, der seinen Blick stets in die Zukunft gerichtet hat. Andererseits war Alexander Graf von Schönborn aber auch ein großer Traditionalist. Die Familientradition stand für ihn über allem.

Requiem am Samstag, 19. August

Graf von Schönborn war überaus gebildet, politisch unglaublich interessiert und hatte einen feinen Humor, so behält ihn seine Familie in Erinnerung. Er stellte sich selbst nicht in den Mittelpunkt, aber wirkte durch große Gesten. Seine Familie wird ihn sehr vermissen und empfindet eine große Dankbarkeit für sein langes, erfülltes und glückliches Leben. Das Requiem für Alexander Graf von Schönborn findet am Samstag, 19. August, um 12 Uhr in der St. Martinus Kirche in Oberstadion statt, es schließt sich die Beisetzung in der Familiengruft an.

Sein Vermächtnis wird weiterleben und seine Verdienste werden uns stets als Inspiration dienen. Kevin Wiest

Wenn man an ihn denkt, ist er da, erklärte Graf von Schönborn seinen Lieben. So wird seine Liebe weiterleben.