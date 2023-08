Strom für 1700 Haushalte

Gemeinsam mit Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest, dem Vorsitzenden des CDU–Ortsverbands, Georg Steinle sowie einigen CDU–Mitgliedern hat der CDU–Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Landtagsfraktion, Manuel Hagel, am Mittwochvormittag die Biogasanlage in Oberstadions Teilort Rettighofen besucht. Unter dem Motto „Blühende Energie von mir zu Dir“ betreiben Angela und Christian Hymer das „Kraftwerk Rettighofen“ seit 2011.

Ausführlich wurde den Besuchern die Anlage vorgestellt. Dabei erklärt Christian Hymer, dass die Biomasse zunächst in Fahrsilos gelagert wird und von dort zwei Mal täglich in den sogenannten Dossierer gefüllt wird. Je nach Bedarf wird die Biomasse in mehreren Bioreaktoren, auch Fermenter genannt, verarbeitet. Anschließend füllt sich der grüne Gassack, der ein Fassungsvermögen von rund 7500 Kubikmetern hat.

Auf der Anlage in Rettighofen werden zudem mehrere Blockkraftheizwerke betrieben. Christian Hymer nannte Zahlen: Das „Kraftwerk Rettighofen“ produziert pro Jahr rund 2,3 Millionen Kubikmeter Biogas, aus dem rund fünf Millionen Kilowattstunden Strom, ausreichend für den Jahresbedarf von rund 1700 Haushalten, gewonnen wird. Weil bei der Stromgewinnung auch Wärme entsteht, werden über zwei Fernwärmenetze die Haushalte in Rettighofen und ein Teil der Häuser in Unterstadion von der Biogasanlage mit Heizwärme versorgt.

„Die Wärme aus Biogasanlagen ist sicher ein wichtiger Teil der landesweiten Wärmeplanung in Baden–Württemberg“, sagte Manuel Hagel und berichtete, dass im Raum Lörrach mit dem Breitband–Ausbau bereits Fernwärme–Leitungen verlegt worden seien. Angesichts der hohen Dichte von Biogasanlagen im Alb–Donau–Kreis sei die Region dafür „ geradezu prädestiniert“, sagte der CDU–Abgeordnete. Der Inhalt des Gassacks, also der grünen, sichtbaren Kuppel, reiche unter Volllast für rund 1,5 Tage um die Blockheizkraftwerke zu versorgen, erklärte Christian Hymer.

Weil Biogas derzeit „in aller Munde“ sei und es eine neue Biogasstrategie in Baden–Württemberg gebe, werde Manuel Hagel in nächster Zeit mehrere Biogasanlagen besuchen, sagte dieser. „Alle sprechen über Unabhängigkeit in der Stromversorgung und dabei spielt Biogas eine wichtige Rolle“, sagte der CDU–Abgeordnete und betonte, dass jede zehnte deutsche Biogasanlage in Baden–Württemberg stehe. Auf Hagels Frage nach Alternativen zum Mais als Biomasse für Biogasanlagen, nannte Hymer die „durchwachsene Silphie“, die er selbst auf zwei Flächen anbaue. Das ist eine eine in Nordamerika beheimatete Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler. Aber auch Wildblumen–Mischungen oder Mischungen von Mais und Bohnen seien denkbar, um von der „Mais–Monokultur“ wegzukommen.

Jeden Tag werden im Kraftwerk Rettighofen rund 40 Tonnen Biomasse, darunter auch Gülle aus Hymers eigener Schweinehaltung und aus einem Nachbarbetrieb, verarbeitet. „Gülle ist zwar nicht so energieeffizient wie Mais, aber fördert die Gärung in der Anlage“, erklärte Christian Hymer.

Aus Sicht von Manuel Hagel müsse die Gasversorgung künftig „regional, erneuerbar und unabhängig“ sein. „Fracking“ stoße auf erhebliche Widerstände, deshalb spiele Biogas eine bedeutende Rolle und werde auch für die Industrie gebraucht. Dazu sei nicht nur Geld sondern auch „mehr Tempo beim Ausbau der Leitungstechnik“ gefordert.