Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Oberstadion

Bereits zum 23. Mal ist am Samstag der Weihnachtsmarkt in Oberstadion auf dem Kirchplatz über die Bühne gegangen. Auf die Besucherinnen und Besucher warteten zwischen Kirche und Krippenmuseum nicht nur viele bunt geschmückte Marktstände, sondern auch ein abwechslungsreiches, vorweihnachtliches Programm.

Schon am frühen Nachmittag warteten Kasperle und seine Freund mit neuen Abenteuern im Kindergarten auf die jüngsten Gäste und im Kirchhof bekamen die Schafe und Esel an der „lebenden Krippe“ jede Menge Streicheleinheiten. Nach dem Besuch von Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht zeigten die „Bambinis“, also die jüngsten Tänzerinnen der Jazzabteilung des Unterstadioner Sportvereins, ihren „Biene Maja Tanz“ und später übernahmen die „Dangerous Girls“ die Bühne des Weihnachtsmarkts. Der Oberstadioner Grundschulchor sang moderne Weihnachtslieder von „Feliz Navidad“ bis „Down in Bethlehem“, ließ aber den Klassiker „Ihr Kinderlein kommet“, aus der Feder von Christoph von Schmid, dem Namensgeber der Oberstadioner Schule, nicht vermissen. Mit vorweihnachtlichen Klängen unterhielt auch der Unterstadioner Musikverein „Lyra“ die Gäste des Weihnachtsmarkts.

An den Ständen waren Adventskränze und Adventsgestecke genauso im Angebot wie Gedrechseltes, Gestricktes und Gehäkeltes. Am einen Stand gab es große Holzskulpturen und am nächsten winkten Schneemänner aus Wolle und Garn. Von der roten Wurst über Seelen und Spanferkelwecken bis zu Schupfnudeln, Feuerwurst oder Apfelbrot reichte der Speiseplan. Und neben Glühwein und Punsch hatte die Narrenzunft wieder ihren „Heißen Fratz“ aus Tee, Likör und Sahne, gemixt. An der „Christbaum-Lobstation“ des Bauwagens gab Hochprozentiges für alle Christbaumlober und die Ministranten der Kirchengemeinde hatten eigens zum Weihnachtsmarkt „Bredla“ gebacken. Zudem verteilten die Ministranten kostenlose Kerzen an die Besucherinnen und Besucher, die unter dem Motto „Lichter und Gebete für den Frieden“ in der Martinuskirche angezündet werden konnten.

Wie immer hatte der Oberstadioner Gemeinderat eine Tombola und ein Schätzspiel vorbereitet. Wer Losglück hatte oder gut schätzte, wie viel Süßigkeiten in einem Glas waren, konnte einen der gespendeten Preise gewinnen.

„Weil wir im Moment in Oberstadion keinen Arzt mehr haben“, hatte Bürgermeister Kevin Wiest im Rathaus eine Impfaktion organisiert. „Ein offenes Angebot für Menschen, die sonst vielleicht keine Möglichkeit haben sich impfen zu lassen“, so Wiest: Die Möglichkeit wurde von vielen Personen aus dem weiten Umkreis von Oberstadion genutzt. Bis zum Abend sind am Samstag im Oberstadioner Rathaus 47 Grippeimpfungen und 40 Impfungen gegen Corona verabreicht worden. Als der 23. Oberstadioner Weihnachtsmarkt kurz nach 20 Uhr zu Ende ging, lud die Landjugend traditionell zur „After-Weihnachtsmarkt-Party“ ins Martinusheim ein.