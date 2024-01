So startet der Winkel in die Fasnet

Oberstadion

So startet der Winkel in die Fasnet

Oberstadion / Lesedauer: 1 min

Tolle Auftritte gab es beim Brauchtumsabend zu bestaunen. (Foto: khb )

Am Samstagabend hat die Oberstadioner Narrenzunft der Wenk’l-Fratza wieder zum Brauchtumsabend in die Mehrzweckhalle eingeladen. Viele närrische Gäste aus den Narrenzünften der Region, aber auch „ganz normale Leut“, folgten der Einladung und ließen sich vom bunten Programm des Abends in ausgelassene Fasnetsstimmung bringen.