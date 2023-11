Bereits seit 2020 ist Rita Kehrle ausgebildete Krippenbaumeisterin. Vor Kurzem hat die Oberstadionerin ihre Krippenwerkstatt eröffnet und den Online-Handel „Weihnachtskrippen Aust“ übernommen. Am Wochenende nutzten viele Besucherinnen und Besucher den Tag der offenen Tür, um sich über Krippenbau zu informieren, Accessoires für die heimische Krippe zu kaufen oder eine neue Krippenlandschaft zu bestellen.

Bis zum jetzt bevorstehenden Weihnachten könne sie keine Krippe mehr liefern, betonte Rita Kehrle und riet: „Wer sich schon im Frühjahr meldet oder seine Krippe spätestens im Spätsommer bestellt, kann sich zu Weihnachten auch über die Krippe freuen.“ Die Krippenlandschaften und die Ställe werden in der Oberstadioner Werkstatt von Rita Kehrle gebaut. Die notwendigen Figuren bietet sie jetzt in ihrem von Reinhard Aust übernommenen Online-Shop an. Aust sei anerkannter Krippenbauer aus Jettingen-Scheppach, habe für das Oberstadioner Krippenmuseum einige Landschaften gebaut und besitze „in der Krippenszene einen klangvollen Namen“, sagt Rita Kehrle. „Deshalb werde ich jetzt, nachdem Reinhard Aust altershalber kürzertreten will, den Namen des Online-Shops ‐ Weihnachtskrippen Aust ‐ beibehalten.“

In Rita Kehrles Krippenwerkstatt entstehen orientalische und alpenländisch-heimische Krippen. Die gängigsten im Online-Shop bestellbaren Figuren sind zwischen sechs und 30 Zentimeter hoch. „Für die kleinen Figuren reicht eine Krippe, die knapp einen halben Quadratmeter misst. Wer sich aber für große Figuren entscheidet, muss mindestens mit 1,5 Quadratmetern für seine Krippenlandschaft rechnen“, erklärte die Expertin beim Tag der offenen Tür ihren Gästen. Eine Besonderheit unter Rita Kehrles Krippenfiguren sind von der italienischen Künstlerin Angela Trippi, die auch schon für das Oberstadioner Krippenmuseum gearbeitet hat, angefertigte Tonfiguren mit Kleidung aus präpariertem Stoff. „Diese Figuren sind echte Kunstwerke. Reine Handarbeit aus Palermo in Sizilien“, sagt Rita Kehrle.

Die Krippenwerkstatt von Rita Kehrle am Schlossberg in Oberstadion hat mittwochs bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Online-Shop ist zu finden unter www.weihnachtskrippen-aust.de.